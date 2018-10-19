Пятница, 19 Октября 2018 18:20

АрмИнфо.Камо Ареян освобожден от должности первого заместителя мэра Еревана. Об этом АрмИнфо сообщили в мэрии Еревана.

Примечательно, что Ареян работал на должности вице-мэра Еревана с 2003 года. Однако и новые власти Армении, согласно муссируемым в СМИ слухам, не намерены расстаться с Ареяном, его "опыт" может быть использован на другой должности в столичной администрации.

Не исключено, что должность первого вице-мэра Еревана займет женщина

- одна из представительниц блока "Мой шаг". Уже муссируются несколько имен.