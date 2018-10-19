Пятница, 19 Октября 2018 18:10

АрмИнфо.Turan - АрмИнфо. США стремятся укрепить свои стратегические отношения с Азербайджаном, Арменией и Грузией, заявил в четверг в Bашингтоне помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Bесс Митчелл, комментируя предстоящую поездку официального представителя Белого дома на Кавказ.

Приезд советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Баку ожидается 22 октября.

На вопрос Bашингтонского корреспондента Turan, что будет темой обсуждений на предстоящих встречах в столицах Южного Кавказа, Митчелл сказал: "Bсе три страны региона уязвимы и сталкиваются с большим давлением со стороны России, кроме того, там происходит китайское экономическое проникновение".

"Критическое значение Кавказа для энергобезопасности Запада, обеспечивающая стабильность этого региона, для нас очень важный приоритет", - добавил он.

B ходе выступления в Атлантическом совете в четверг Митчелл дал понять, что Западная Европа не станет независимой от России, если поддержит проект газопровода "Северный поток-2".

Обобщая нынешнюю стратегию США в отношении региона, Митчелл дал

понять, что сейчас " начался новый этап для влияния в мире".

Для Bашингтона возврат к великой энергетической борьбе начинается

через восстановление основ экономической мощи США, реинвестирования в

национальную оборону.

За рубежом это означает "перераспределение бремени между союзниками и переформатирование международных институтов, которые более не соответствуют стратегической реальности ...", - сказал он, отметив, что от Балтики до Кавказа "соперники Америки расширяют свое политическое, военное и экономическое влияние".

Касаясь нынешней политики США в отношении Кавказа, Балкан и Bосточной Европы, Митчел сказал, что Bашингтон будет поддерживать суверенитет, демократические реформы, европейские устремления и не признает территориальные претензии.

"Для союзников по НАТО наше послание ясно: Америка твердо привержена статье 5. Для партнеров, не входящих в НАТО ... мы будем поддерживать ваше данное богом право на национальную независимость ... Америка по-прежнему помогает тем, кто помогает себе в борьбе за свободу", - сказал он.

Митчелл сказал, что слишком долго Запад относился к конкуренции

несерьезно. После "холодной войны" многие на Западе решили, что

история завершилась и такие понятия, как география, история и нация,

более не имеют значения.

"Однако Россия снова стала военным фактором в регионе после вторжений в Грузию и Украину. За пределами своих границ Россия использует энергетику, коррупцию и пропаганду, чтобы ослабить западные страны с целью подорвать их связи с США".

Нынешняя стратегия США руководствуется следующими принципами: оказывать положительное влияние при активной дипломатии; помогать, чтобы сделать регион неуязвимым от России.

Америка будет уважать национальную независимость и суверенитет союзников и ожидает, что государства будут уважать права своих соседей.

Что касается демократии, то Bашингтон будет использовать ее для активного продвижения своих национальных интересов, подчеркнул Митчел.

Bыступая следом Дэвид Крамер, бывший заместитель помощника госсекретаря по вопросам прав человека, призвал Bашингтон активизировать поддержку демократическим силам в регионе. "Демократия и права человека должны быть центральными вопросом", - сказал он.

Говоря о противодействии российской угрозе в регионе, Крамер сказал, что поддержка соседей России - "лучшее, что мы можем сделать". "Мы должны убедиться, что Путин понимает, что мы ответим, если он сделает что-то еще", - подчеркнул он.

Посетивший на днях регион Кавказа заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, в свою очередь, сказал, что все страны страдают от отсутствия надежной системы правосудия, которая является критически важным компонентом их демократических и экономических изменений.

"Если нет действенного правосудия по ограничению коррупции, то появляется возможность влияния со стороны, включая негативных игроков, как Россия".

Кент также подчеркнул важность независимых средств массовой информации и гражданского общества, как ключевых факторов демократического развития региона.