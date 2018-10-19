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 Пятница, 19 Октября 2018 16:13
Давид Степанян

Жирайр Сефилян: Прагматизм “Сасна црер” в работе на будущее

Жирайр Сефилян: Прагматизм “Сасна црер” в работе на будущее

АрмИнфо.Почетный представитель партии “Сасна црер”, герой Арцахской войны Жирайр Сефилян в интервью АрмИнфо комментирует последние внутриполитические процессы в Армении. Делится собственным видением будущего страны и армянства, представляет позицию своей партии по вопросам внутренней и внешней политики Армении.  

 

Усматриваете ли Вы внутренние и внешние угрозы итогам имевшей место в Армении в мае смены власти в предшествующий декабрьским выборам период относительного безвластия?

 

Нет, не усматриваю. Все эти вызовы и угрозы идут из прошлого, они не изменились и сегодня. Однако в отличие от прежнего временного периода, пробуждение народа, благодаря которому стала возможна майская смена власти, существенно увеличило возможности противостояния всем этим вызовам. К моему великому сожалению, действующее правительство пока что не может эффективным образом использовать образовавшийся у народа потенциал. Меж тем именно этот потенциал является лучшим подспорьем в нейтрализации угроз и преодолении вызовов. 

 

Армянское общество, в целом, достаточно неоднозначно восприняло ряд кадровых назначений правительства Никола Пашиняна, верхушкой чего стало назначение Унана Погосяна губернатором Сюникской области. Понятно, что тем самым Пашинян бьет по собственному рейтингу, особенно в преддверие выборов. В чем заключается логика, и к чему способна привести подобная кадровая политика, на Ваш взгляд?

 

Подобная кадровая политика действительно весьма вредоносна и опасна. Мы призвали господина Никола Пашиняна не только пересмотреть свою кадровую политику, но и поручить проверить прежнюю деятельность лиц подобных Валерию Осипяну и Унану Погосяну в контексте преступлений, совершенных в отношении народа. Подобная кадровая политика вредоносна и опасна ввиду своей способности сломить народное воодушевление и веру и как следствие резко понизить рейтинг  Пашиняна. Меж тем как перспектива реализации подобного сценария нас весьма заботит, учитывая, что все это в совокупности существенно усилит вызовы, существующие и возникающие перед национальными интересами и государственностью Армении. Все это способствует возникновению ситуации, весьма выгодной нашим противникам и весьма опасной для всех нас.    

 

На учредительном съезде “Сасна Црер” координатор секретариата партии Варужан Аветисян озвучил намерение поддерживать и.о. премьер-министра Никола Пашиняна как минимум до формирования нового парламента и классической, политически конкурентной ситуации. Как в вашей партии представляют классическую, политически конкурентную ситуацию? Вы не считаете, что для ее формирования в Армении необходимы годы, если не десятилетия?

 

Есть два обстоятельства. Революция как процесс, подлежащий своему логическому завершению, и выборы. Мы продолжим содействовать революции и всеми способами стремиться поддерживать ее тыл. На выборах в парламент мы представим обществу свою программу и постараемся убедить электорат выбрать именно нас. Конечно же, для создания классической, политически конкурентной ситуации нужно время. И ВаружанАветисян имел ввиду именно момент старта в направлении создания этой ситуации.   

 

На фоне политического самоубийства в результате действий 2 октября РПА, АРФ “Дашнакцутюн” и главным образом “Процветающей Армении” многие политики и эксперты видят в будущем парламенте “Гражданский договор”, “Елк” и Вашу партию. На каком месте и в какой роли видите “Сасна црер” по итогам внеочередных выборов Вы?

 

Учитывая широкую поддержку в народе, который является нашей опорой, я оцениваю наши шансы на выборах как достаточно тяжеловесные. В случае отсутствия форс-мажорных ситуаций и, соответственно, отсутствия необходимости выступления в консолидированных форматах, мы представляем “Сасна црер” как политическую силу, формирующую в будущем парламенте и не только альтернативный полюс.    

 

На все том же съезде вашей партии была озвучена необходимость пересмотра всех, лежащих в основах армяно-российских отношений, международных договоров, выхода Армении из всех, созданных с подачи Москвы, интеграционных объединений, вывода 102-й РВБ. Чем обусловлена подобная позиция, способно ли это принести Армении дивиденды, и просчитали ли в партии возможный ответ России?

 

Подобная позиция исходит из наших национальных стратегических интересов. До тех пор, пока Армения не преодолеет русско-турецкую региональную архитектуру, не освободиться от российской колонизации, не создаст национальное государство с минимальной территорией и коммуникационными возможностями, наше будущее будет оставаться под угрозой. Мы убеждены в том, что Россия рано или поздно начнет считаться с интересами Армении и армянства. А также согласится на установление отношений с Арменией в формате равноправного и взаимовыгодного сотрудничества. 

 

Как Вы лично представляете себе будущее отношений Армении с США и Евросоюзом. Какую роль и международные функции способна сегодня предложить Армения Западу для налаживания полноценного сотрудничества?

 

Установив тандемные, союзнические отношения с Грузией, Армения способна и должна стать страной-посредником, мостом между США и Евросоюзом с одной и в первую очередь Ираном и другими странами Большого Ближнего Востока с другой. Странами, с которыми у Армении традиционные связи и с которыми мы сможем развивать отношения как в сфере безопасности, так и в экономике, сфере коммуникаций, финансово-банковской, научно-технической, иных сферах, представляющих двусторонний интерес.

 

Достаточно многие как в Армении, так и вне Армении считают “Сасна црер” радикалами, ставящими перед собой заведомо нереализуемые цели, к примеру, создание Кур-Араксской республики. Вы не считаете, что некоторое понижение градуса риторики приведет к существенному росту последователей вашей партии? Скажем прямо, многие просто перестанут вас бояться, увидев в “Сасна црер” прагматичную, национально-ориентированную и демократическую силу, стремящуюся к строительству новой государственности исключительно на нынешней территории Армении и Арцаха.

 

Всеармянская партия“Сасна црер” является прагматичной, национальной и демократической силой. Кур-Араксская же республика является именно той государственной единицей, которая способна обеспечить минимальные территориально-коммуникационные возможности для создания национальной субъектности и национального фактора. С объединением официальной территории сегодняшней Армении и Арцаха, Новая Республика не должна ограничиваться существующим. Должна быть поставлена цель вовлечения в армянское государство как минимум Нахиджевана, иных территорий искусственного государства Азербайджан до правобережья Куры. С созданием на официальной территории сегодняшней Армении и Арцаха Новой Республики, начнется процесс развала русско-турецкой региональной архитектуры, что будет сопровождаться формированием региональной архитектуры созвучной интересам Армении. Оставаясь же в пределах существующих территорий, нам придется выделять на элементарное выживание гораздо большую часть ресурсов, так необходимых нам для развития. Иными словами, отношение к проекту Кур-Араксской Республики исходит из весьма и весьма прагматичного вопроса. Хотим мы или не хотим обрести свое место, свободную, достойную жизнь под солнцем, иметь будущее, реальную надежду на повторное обретение всей нашей родины и возвращения домой армянства.

Как прагматичная, национальная сила в ответ на этом вопрос мы отвечаем да – хотим и мы готовы сделать все для претворения этих планов в реальность. Что же касается наших соотечественников, воспринимающих этот вопрос в контексте страхов, то мы убеждены во временном характере данного явления. Сама жизнь и наша идеологическая работа развеют все сомнения и страхи и очень скоро армянство обретет на этот счет единую, положительную точку зрения. Мы – сила будущего и, учитывая текущие политические приоритеты, предпочитаем работать на формирование своего будущего рейтинга.

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Мнацаканян: в Арцахе служат все, даже сыновья президентаМнацаканян: в Арцахе служат все, даже сыновья президента
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