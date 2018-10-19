Пятница, 19 Октября 2018 15:58

АрмИнфо.Полиция Армении возбудила уголовное дело по факту нанесения вреда культурно-историческому памятнику, расположенному по адресу Арами 23.

Согласно материалам следствия, компания "Авакян бридж" при осуществлении строительных работ по адресу Бюзанда 261 нарушила нормативы, что стало причиной нанесения ущерба культурно-историческому памятнику, расположенному по адресу Арами 23, в котором действует хор "Маленькие певцы Армении".

Ранее АрмИнфо сообщало, что в Ереване под угрозой уничтожения находится один из последних памятников архитектуры - здание по адресу Арами 23. Здание, построенное в 90-ых годах 19-ого столетия, находится в реестре охраняемых памятников Министерства культуры Армении, однако этот статус, как и в случае других архитектурных памятников, не спасает его от угрозы уничтожения. Примечательно, что в этом здании проводит занятия имеющий мировую известность детский хор "Маленькие певцы Армении". Однако по причине того, что здание в настоящее время находится практически на грани обрушения, о чем свидетельствует экспертиза Министерства чрезвычайных ситуаций, маленькие певцы долгое время не могут проводить репетиции, и это с учетом того, что в ближайшее время им предстоит представлять Армению во многих авторитетных международных конкурсах. Как рассказали корреспонденту АрмИнфо родители учащихся и сотрудники школы, все началось со строительства непосредственно рядом с архитектурным памятником очередного элитного здания. Подрядчики, осуществляющие строительные работы, по словам преподавателей, нарушили все мыслимые и немыслимые строительные нормы, в результате чего фундамент старинного здания стал оседать, а на стенах образовались глубокие трещины.