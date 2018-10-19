Пятница, 19 Октября 2018 15:48

АрмИнфо.IDBank 22 октября выпустит 6-ой транш долларовых именных купонных облигаций в объеме $5 млн, с доходностью по купону 5,25%. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Банка, срок обращения этих облигаций установлен в 2,3 года,

Согласно источнику, выплаты по купонам по этому траншу будут осуществляться ежеквартально, в отличие от предыдущих выпусков, когда выплаты проводились раз в полгода. В рамках этого транша планируется выпуск 50 000 облигаций, каждая номинальной стоимостью в $100.

Размещение облигаций этого выпуска предусмотрено завершить до 28 декабря с.г. Их можно приобрести в любом филиале IDBank-а в период с 22 октября до 28 декабря 2018 года. После этого они пройдут листинг на фондовой бирже NasdaqOMX Armenia. Облигации гарантированы Фондом гарантирования возмещения вкладов физических лиц соразмерно объемам гарантированных вкладов. В предыдущих выпусках банка андеррайтером и маркетмейкером выступала инвестиционная компания (ИК) <Арменброк>. По облигациям же 6-го долларового транша андеррайтером выступает сам банк-эмитент, а маркетмейкером - АРАРАТБАНК.

На сегодня IDBank-ом уже эмитировано 5 траншей долларовых облигаций в объеме $25 млн и один драмовый в объеме 1 млрд драмов. На бирже все транши облигаций Банка Анелик котируются в основном списке Abond. С учетом планируемого выпуска, траншей долларовых облигаций станет 6, а их объем достигнет $30 млн. "Таким образом IDBank дает возможность клиентам диверсифицировать свои вложения. Облигации, считая более гибким инструментом, мы предлагаем совим клиентам, чтобы они имели возможность увеличивать доходы не только через депозиты и сберегательные счета. На данный момент IDBank на рынке корпоративных облигации является самым активным игроком и собирается не только сохранить но и улучшить достигнутые позиции. Подчеркиваю, что мы решили продолжить процесс выпусков облигаций исходя из наличествующего спроса. Первичное размещение облигаций IDBank-а, как канон, завершается раньше предусмотренного срока", - заявил и.о. председателя Правления IDBank-а Рубен Меликян.

Отметим, что проспект эмиссии облигаций IDBank-а зарегистрирован в ЦБ РА по решению председателя Центробанка от 23 февраля с.г. (ссылка: https://www.idbank.am/company/11800.pdf). Электронная версия проспекта эмиссии размещена на официальном сайте IDBank-аwww.idbank.am. Здесь можно ознакомиться с основными условиями выпуска этого транша.

Напомним, что Банк Анелик функционирует на рынке с октября 1996 года. После осуществленной в ноябре 2016 года допэмиссии, состав акционеров Банка изменился - вхождение кипрской компании FISTOCO LTD с долей участия в 59,68% снизило долю прежнего акционера в лице ливанского Банка CreditBank S.A.L с 100% до 40,32%. Непрямыми мажоритарными акционерами выступают физлица: Tarek J. Khalefe (CreditBank S.A.L) и Вартан Диланян (FISTOCO LTD).