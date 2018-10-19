Пятница, 19 Октября 2018 15:45

АрмИнфо.Beeline объявляет о запуске электронного кошелька BeeMoney, который позволит оплачивать коммунальные и услуги связи, налоги и сборы, штрафы, парковку, делать покупки в магазинах и аптеках, а также оплачивать счета в кафе и ресторанах.

Как сообщает пресс-служба компании, приложение можно скачать из App

Store и Google Play. После короткой регистрации и привязки банковской

карты пользователям станет доступен весь функционал мобильного

кошелька, который можно пополнять с банковской карты. Клиенты

BeeMoney могут также переводить деньги со своего виртуального счета на карты всех армянских банков.

Кошелек BeeMoney открывает пользователям широкие возможности оплаты услуг социальных сетей и ресурсов интернета: можно переводить деньги на другие электронные кошельки Яндекс.Деньги, Webmoney, QiWi, платить за онлайн игры и т.д. <День, когда мобильный телефон полностью заменит кошелек еще не пришел, но мы в Beeline постарались, чтобы наш новый продукт максимально приблизил нас к этому. Сегодня мы уже говорим не просто об оплате коммунальных услуг, а о полноценном и удобном применении телефона для денежных переводов, покупок и даже для оплаты счета в кафе>, - отметил генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин. В свою очередь, директор компании EasyPay Мгер Ареклян заметил: <С помощью кошелька BeeMoney, который создан на платформе EasyWallet, мы хотим расширить число пользователей электронных кошельков и увеличить сеть партнеров, а также совместно с Beeline постоянно улучшать качество и доступность предоставляемых нами услуг>.

Согласно сообщению, технологическим партнером проекта выступила компания EasyPay.

Подробную информацию можно найти на сайте www.beeline.am, связавшись с операторами через официальную страницу Beeline в Facebook или позвонив по бесплатному номеру 0611. Дополнительная информация также доступна на сайте www.easypay.am и по номеру 011 261 261.

Напомним, что ЗАО "VEON Armenia" - ныне "VEON Armenia Holdings B.V." (торговая марка Beeline) входит в группу компаний VEON, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".