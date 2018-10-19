Пятница, 19 Октября 2018 15:36

АрмИнфо. У нас еще нет конкретного решения в связи с тем, будет ли партия "Процветающая Армения" участвовать в досрочных выборах отдельно или блоком, но мы обсуждаем этот вопрос. Об этом 19 октября в беседе с журналистами заявил вице-спикер Национального Собрания Армении, депутат от фракции "Блок Царукян" Микаел Мелкумян.

Комментируя слухи о предстоящей консолидации ППА с партией "Сасна црер" в предвыборный блок, Мелкумян заявил: "Я ничего об этом не слышал".

Вице-спикер положительно оценил шансы ППА в досрочных выборах. "Я считаю, что у нас очень хорошие шансы. Думать так мне дает основание тот факт, что мы уже долгие годы вместе с народом, у нас были программы. В конце концов мы не начинаем с нуля",- подчеркнул Мелкумян.

Коснувшись того, что на выборах в Совет старейшин ППА набрала всего 7% голосов, вице-спикер заявил: "Выборы в Совет старейшин не были обычными политическими выборами. Выборы в мэрию Еревана стали, скорее, констатацией революционных достижений. В ходе данных выборов непосредственно программам, выдвигаемым политическими силами, было уделено мало внимания", - заявил Мелкумян.

Вице-спикер коснулся также проекта изменений в ИК, положительно оценив документ: "Главное, что мы отказываемся от порочной рейтинговой системы", - заключил Мелкумян.