Пятница, 19 Октября 2018 15:33

АрмИнфо. Несмотря на доступность продуктов питания, в Армении недоедает 9,6% детей в возрасте до пяти лет. Об этом 19 октября на пресс-конференции в Ереване, приуроченной к Всемирному дню продовольствия, отмечаемого в мире 16 октября, заявил армянский представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) ООН Раймонд Йеле.

По его словам, необходимо разработать политику государства в данном направлении. Он признал, что из года в год численность недоедающих

детей в Армении сокращается, но, тем не менее, проблему необходимо решать. Он указал на важность продолжения и расширения программы школьного питания, которая осуществляется при финансировании Российской Федерации и при содействии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Важной составляющей политики государства должно стать сокращение потерь в сфере сельского хозяйства, а также оказание содействия малым фермерским хозяйствам, что приведет к пятикратному сокращению бедности в сельской местности и в два раза нарастит объемы сельскохозяйственного производства. Особое место необходимо уделить вовлеченности в сельскохозяйственное производство женщин, составляющих 43% всего сельского населения. В этом случае, продолжил представитель FAO, численность бедного населения на селе в Армении сократится на 22%-30%.

Отметим, что ежегодно 16 октября мир отмечает Всемирный день продовольствия, установленный Организацией Объединенных Наций в 1945 году. Согласно целям ООН, предусмотрено выйти на нулевой уровень голода к 2030 году. Однако с 2015 года наблюдается тенденция роста голода, который затрагивает каждого девятого жителя планеты или 821 млн человек.