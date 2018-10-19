Пятница, 19 Октября 2018 15:31

АрмИнфо.Парламентская Комиссия по государственно-правовым вопросам и правам человека одобрила пакет законопроектов, в числе которых законопроект о внесении изменений и дополнений в Избирательный кодекс Армении, закон <О референдуме>, дополнения в Кодекс об административных правонарушениях, а также дополнения в закон <Об обороне>.

И.о. министра юстиции Армении Артак Зейналян заявил, что поправки в Избирательный кодекс вытекают из требований, которое были сформированы еще во время революционных событий апреля-мая текущего года. По его словам, их цель - максимально упростить Избирательный кодекс, оставив лишь закрытую пропорциональную избирательную систему, исключив голосование по территориальным спискам кандидатов в депутаты. А для обеспечения плюрализма занижается барьер для прохождения в парламент. <Таким образом, чтобы пробиться в парламент партиям достаточно будет набрать 4% голосов избирателей вместо 5%, а политическим блокам - 6% вместо 7%>, - пояснил Зейналян.

Он добавил, что кроме этого будет уменьшен избирательный залог: вместо прежних 10 млн. драмов политическим силам придется выложить 7,5 млн. драмов. Также предлагается увеличить участие женщин в работе Национального

Собрания, в результате чего число женщин-депутатов в парламенте Армении планируется довести как минимум до 30%.