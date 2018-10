Пятница, 19 Октября 2018 14:22

АрмИнфо. В Ереване презентовали книгу "Перспективы совмещения европейского и евразийского интеграционных процессов: пример Армении" (Perspectives of Co-Existence of the EU and EAEU Integration Processes).

Презентация была организована Ассоциацией политической науки Армении и Представительством Фонда имени Фридриха Эберта на Южном Кавказе. Книга состоит из двух частей: на английском и русском языках. В книге представлены разработки руководителя Центра региональных исследований Ричарда Киракосяна, главного аналитика Европейского геополитического форума в Брюсселе Джорджа Влада Никулеску и доцента кафедры мировой политики факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, доктора политических наук Марии Лагутиной.

На презентации была подчеркнута важность проведения Арменией в условиях стратегического противостояния Россия-Запад сбалансированной внешней политики, что даст Армении возможность выступить в роли эффективного связующего звена во взаимодействии Евросоюза и Евразийского экономического союза.

На презентации присутствовали посол Федеративной Республики Германия в РА Матиас Кислер, представители посольств Российской Федерации, Польши и Румынии, представители делегации Европейского Союза в РА.