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 Пятница, 19 Октября 2018 14:18
Марианна Мкртчян

Ереван и Сеул подписали Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций

Ереван и Сеул подписали Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций

АрмИнфо.И. о. главы МИД Армении Зограб Мнацаканян и посол Республики Корея У Юн-Гын (резиденция - Москва) подписали Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РА, подписание документа состоялось в рамках сегодняшней встречи в Министерстве иностранных дел Армении. Собеседники выразили убеждение, что это важное соглашение придаст дополнительный импульс практическому развитию сотрудничества.

На встрече Мнацаканян выразил благодарность правительству Кореи за содействие разным, волнующим Армению вопросам. При этом и.о. главы МИД РА подтвердил приверженность армянских властей предпринять необходимые практические шаги в направлении дальнейшего расширения и углубления сотрудничества с Сеулом.  В качестве основных направлений сотрудничества стороны выделили торгово- экономическую, сельскохозяйственную и туристическую области. В этой связи собеседники особо коснулись шагов по установлению сотрудничества между Евразийским экономическим союзом и Кореей.

Коснувшись внутриполитических процессов в Армении, Мнацаканян подчеркнул, что армянское правительство своей деятельностью доказало приверженность борьбе с коррупцией и укреплению сферы правосудия, являющихся основным гарантом обеспечения равноправия в социально-экономической сфере.

Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, а также путям их разрешения, особое внимание уделив усилиям по урегулированию нагорно-карабахского конфликта и развитию ситуации вокруг корейского полуострова. Стороны подчеркнули необходимость решения проблем исключительно мирным путем, в рамках международно-признанных форматов. 

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