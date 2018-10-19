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АрмИнфо.И. о. главы МИД Армении Зограб Мнацаканян и посол Республики Корея У Юн-Гын (резиденция - Москва) подписали Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций.
Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РА, подписание документа состоялось в рамках сегодняшней встречи в Министерстве иностранных дел Армении. Собеседники выразили убеждение, что это важное соглашение придаст дополнительный импульс практическому развитию сотрудничества.
На встрече Мнацаканян выразил благодарность правительству Кореи за содействие разным, волнующим Армению вопросам. При этом и.о. главы МИД РА подтвердил приверженность армянских властей предпринять необходимые практические шаги в направлении дальнейшего расширения и углубления сотрудничества с Сеулом. В качестве основных направлений сотрудничества стороны выделили торгово- экономическую, сельскохозяйственную и туристическую области. В этой связи собеседники особо коснулись шагов по установлению сотрудничества между Евразийским экономическим союзом и Кореей.
Коснувшись внутриполитических процессов в Армении, Мнацаканян подчеркнул, что армянское правительство своей деятельностью доказало приверженность борьбе с коррупцией и укреплению сферы правосудия, являющихся основным гарантом обеспечения равноправия в социально-экономической сфере.
Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, а также путям их разрешения, особое внимание уделив усилиям по урегулированию нагорно-карабахского конфликта и развитию ситуации вокруг корейского полуострова. Стороны подчеркнули необходимость решения проблем исключительно мирным путем, в рамках международно-признанных форматов.
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|В восстановленном итальянцами Музее современного искусства “Ай Арт” в Ереване проходит уникальная выставка мирового модерна
|В рамках 85-го юбилейного сезона в театре оперы и балета имени А.Спандааряна 20 октября состоится концерт "Ночь в опере"
|Камо Ареян освобожден от должности первого заместителя мэра Еревана
|Президент Армении и мэр Еревана обсудили перспективы развития столицы
|Чего ожидают в Вашингтоне от поездки Болтона на Кавказ
|Возбуждено уголовное дело по факту нанесения ущерба культурно-историческому памятнику по адресу Арами 23
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|Парламентская комиссия одобрила проект по внесению изменений в ИК
|В Ереване презентовали книгу "Перспективы совмещения европейского и евразийского интеграционных процессов: пример Армении"
|Ереван и Сеул подписали Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций
|Банк ВТБ (Армения) оказал финансовое содействие спортсмену по армрестлингу
|Пашинян принял участников заседания Совета руководителей пенитенциарных служб СНГ
|Глазьев и Джулиани примут участие в ереванском Евразийском форуме
|Партия "Альянс" решила принять участие в выборах отдельно, со своим списком
|РПА опровергает слухи о принятии решения относительно участия в декабрьских выборах и подготовке пропорционального списка к ним
|Страсти вокруг Федерации бокса Армении накаляются: Председатель федерации обвиняет главу НОК Гагика Царукяна в саботаже и провокациях
|Компания "РОСГОССТРАХ АРМЕНИЯ" напоминает - страховые мошенничества уголовно наказуемы
|В Армению прибудет советник Трампа Руди Джулиани
|Мнацаканян: СEPA важный инструмент для поощрения реформ в Армении
|Ереван и Брюссель обсуждают перспективы сотрудничества в сфере безопасности и обороны
|Команды "Амбасадор" и "Дипломат" проведут первый футбольный матч в рамках инициативы "Спорт во имя мира"
|ЗАО "ЭСА" предупреждает о плановых отключениях
|Пашинян: У эчмиадзинцев есть исторический шанс первый раз в истории Третьей республики посредством свободного волеизъявления выбрать женщину мэром города
|Царукян: Пашиняну помогали многие, но сейчас боятся в этом признаться
|Пашинян отреагировал на желание Кочаряна создать партию
|Пашинян: Между Арменией и Азербайджаном уже установлена стабильная оперативная связь
|Америабанк наметил на 2019 год приоритетные направления розничного бизнеса
|Америабанк объявил о двух предновогодних кампаниях для МСБ
|Осипян: Операция под кодовым названием "уложить всех охранников высокопоставленных чиновников на асфальт", продолжается
|Партия "Рамкавар Азатакан" поддерживает проведение досрочных выборов в Армении
|ЕСПЧ принудил правительство Армении выплатить компенсацию за незаконное отчуждение участка в селе Техут
|Beeline в Армении присоединился к Международному дню этики
|Победители конкурсов "Лучший воспитатель", "Лучший учитель" получат по 5,2 млн. драмов
|Решением ЕСПЧ Масис Айвазян и Григор Воскерчян по делу 1 марта получат от правительства компенсацию
|Баку раскритиковал Москву за позицию касательно визита российских граждан в Арцах
|Президент Армении: Фонд "Айастан" был создан в 20 веке и добился больших успехов - настало время стать фондом 21 века
|Кочарян намерен обратиться в ЕСПЧ
|Кочарян: Легитимность декабрьских электоральных процессов в Армении вызывает сомнение
|Кочарян защитит себя партией
|Никол Пашинян направил телерамму соболезнования по поводу смерти Ара Гюлера
|"Сасна црер": Вопрос получения Жирайром Сефиляном гражданства Армении затягивается
|Полиция Армении в ходе внеочередных парламентских выборов обещает использовать "новые подходы"
|Никол Пашинян призвал оказать финансовое содействие партии "Гражданский договор"
|Микиска: Борьбу властей Армении с беззаконием можно оценить положительно
|Валерий Осипян назвал решение назначить Унана Погосяна губернатором Сюникской области "верным"
|Петр Микиска: Чехия соблюдает договоренности о запрете продажи вооружения конфликтующим сторонам
|Сурен Овсепян назначен постоянным представителем Армении во Всемирной метеорологической организации
|Глава МИД о заявлении посла США: По карабахскому вопросу Армения работает и ведет переговоры в рамках своих позиций
|Глава МИД Армении: Вопрос с Юрием Хачатуровым - строго внутриполитический
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|Петр Микиска: Процесс ратификации Чехией CEPA находится на завершающей стадии
|Армен Саркисян выразил свои соболезнования в связи со взрывом в Керчи
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