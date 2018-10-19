Пятница, 19 Октября 2018 13:45

АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения) оказывает финансовое содействие в различных областях, однoй из которых является поддержка спорта и здорового образа жизни. Банк активно участвует в спортивных мероприятиях и организовывает различные межкорпоративные состязания, турниры, спонсирует спортивные мероприятия.

Банк профинансировал участие многократного чемпиона Армении по армрестлингу, чемпиона Европы по тяжелой атлетике Вардана Давтяна в проходящем с 12-го по 20-ое октября чемпионате мира по армрестлингу. Вардан Давтян является обладателем многочисленных медалей ВС РА, СНГ, Европы.

Банк ВТБ (Армения) желает успехов и победы армянскому армрестлеру.