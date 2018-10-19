Пятница, 19 Октября 2018 13:39

АрмИнфо.И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян принял руководителей делегаций, прибывших в Ереван для участия в заседании Совета руководителей пенитенциарных служб государств - участников СНГ.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе правительства РА, Пашинян отметил, что работа пенитенциарных служб чрезвычайно важна на национальном, региональном и международном уровнях с точки зрения преодоления вызовов безопасности, обеспечения законности, борьбы с преступностью, а углубление сотрудничества в рамках СНГ будет способствовать дальнейшему укреплению межгосударственных связей.

Он в частности отметил важность непрерывного улучшения работы пенитенциарных служб и их соответствия современным критериям, обмена опытом, переподготовки кадров, социальной реинтеграции лиц, отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях, а также сотрудничество в других областях, представляющих взаимный интерес.

Директор ФСИН России Геннадий Корниенко эффективно оценил деятельность Совета руководителей пенитенциарных служб государств-участников СНГ, а также мероприятия, осуществляемые в рамках этой структуры. Он заверил, что совет продолжит активно работать и фиксировать результаты в области разработки общей политики, обмена информацией и опытом, повышения эффективности работы, социальной интеграции осужденных, переподготовки и других сферах, упомянутых Пашиняном.

Отметим, что в Ереване 18-20 октября проходит заседание Совета руководителей пенитенциарных служб государств - участников СНГ.