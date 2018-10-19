Пятница, 19 Октября 2018 13:13

АрмИнфо.Руководство партии "Альянс" решило принять участие в досрочных парламентских выборах отдельно, со своим собственным списком. Об этом АрмИнфо сообщили в партии.

Согласно источнику, список возглавит глава постоянной комиссии парламента Армении по вопросам образования, науки, культуры, спорта и молодежи, депутат Тигран Уриханян. В список будут включены политические и государственные деятели, экономисты, деятели культуры. Окончательный вариант списка будет представлен в начале предвыборной кампании.

В сообщении также отмечается, что "Альянс" поддерживает революцию, и новую власть.