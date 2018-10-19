Пятница, 19 Октября 2018 12:28

АрмИнфо.Республиканская партия Армении опровергает муссируемые в СМИ слухи о том, что она, якобы, уже приняла решение об участии в декабрьских парламентских выборах и даже составила свой пропорциональный список.

Как заявил в беседе с корреспондентом АрмИнфо вице-спикер парламента, пресс- секретарь РПА Эдуард Шармазанов, это является очередной дезинформацией. "Партия пока не приняла решения относительно своего участия в выборах, хотя я неоднократно высказывался за необходимость ее участия. А не имея решения относительно участия в выборах, мы уж, конечно, не могли бы составить пропорциональный список, это было бы абсурдом. Такие вопросы должны быть обсуждены и решены на заседаниях Исполнительного органа и Совета партии, с учетом мнения наших однопартийцев",- резюмировал Шармазанов.

Отметим, что в СМИ сегодня появилась информация о том, что РПА, якобы, приняла решение о своем участии в декабрьских выборах и даже определила первую пятерку своего пропорционального списка в лице экс-министра обороны Вигена Саркисяна, вице- спикера Арпине Ованнисян, экс-министра юстиции Давида Арутюняна, вице-спикера Эдуарда Шармазанова и зампреда партии, главы комиссии по внешним вопросам Армена Ашотяна. СМИ не исключили возможности включения в этот список и экс-мэра Еревана Тарона Маркаряна.