Пятница, 19 Октября 2018 12:25

АрмИнфо. Страсти вокруг Федерации бокса Армении накаляются - председатель Федерации Артур Геворкян обвиняет главу Национального олимпийского комитета Гагика Царукяна в саботаже и провокациях.

Дело в том, что руководство НОК, не сумев сместить с должности нынешнего главу Федерации Артура Геворкяна, параллельно создало вторую федерацию, в которой собрало недовольных деятельностью Геворкяна спортсменов.

Накануне поздно вечером эти спортсмены в знак протеста перекрыли улицу Абовян напротив здания Министерства и по делам молодежи. Для того, чтобы утихомирить страсти министр Габриэл Казарян договорился о встрече между спортсменами и главой Федерации Артуром Геворкяном.

Как рассказал в беседе с корреспондентом АрмИнфо сам Геворкян, встреча состоялась, но, как и ожидалось, без участия взбунтовавшихся спортсменов. "На встрече были только я и министр Казарян. В ходе встречи мы достигли договоренности о том, что все вопросы должны быть решены в правовом русле. Однако, впоследствии министр нарушил нашу договоренность и выступил с совершенно иным заявлением по итогам встречи. Из сложившейся ситуации можно сделать два однозначных вывода

- группой, якобы, "недовольных" спортсменов управляет лично глава НОК Гагик Царукян, который хочет прибрать к рукам последнюю независимую спортивную федерацию в Армении, а Министерство спорта и по делам молодежи, как и прежде, являясь, полностью подвластной ему структурой, содействует реализации планов Царукяна",- заявил Геворкян, обвинив Царукяна в саботаже и провокациях.

По словам Геворкяна, Царукян с целью назначить на пост главы Федерации "своего" человека путем провокаций пытается добиться внеочередных выборов. "Меж тем, очередные выборы главы Федерации прошли 2 августа, AIBA утвердила их итоги, с ее стороны не было никаких возражений. Следовательно, каких-либо правовых основ для проведения досрочных выборов на пост главы Федерации нет. А если все же кто-то не согласен с итогами выборов, то устав Федерации предусматривает выходы и для подобных случаев. В таких случаях, согласно уставу Федерации, лицо или лица, несогласные с итогами выборов, могут обжаловать их в судебном порядке. То есть совершенно не понятно, почему НОК и Министерство спорта и по делам молодежи пытается решить проблему в обход законных путей",- заявил Геворкян.

В свою очередь, Министерство спорта и по делам молодежи выступило с заявлением по сложившейся ситуации. В заявлении ведомства, в частности, говорится: "С учетом наметившихся после выборов главы Федерации по боксу Армении процессов - перманентных акций недовольства различных членов Федерации, Министерство спорта и по делам молодежи визит разрешение сложившейся ситуации в проведении новых досрочных выборов председателя организации".