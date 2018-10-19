Пятница, 19 Октября 2018 12:19

АрмИнфо.Служба безопасности страховой компании "РОСГОССТРАХ АРМЕНИЯ" предпринимает активные действия по пресечению и раскрытию страховых мошенничеств.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе СК "РОСГОССТРАХ АРМЕНИЯ", в компании внедрена система выявления признаков мошенничества, благодаря которой значительное количество попыток пресекается на стадии урегулирования убытков. Сотрудники компании подвергают тщательному анализу все дела, в которых есть признаки мошенничества.

По сообщению представителя службы безопасности СК "РОСГОССТРАХ АРМЕНИЯ" большая часть попыток мошенничества совершают "добропорядочные", не имеющие отношения к криминалу, граждане, которые не планируют преступление заранее, а совершают спонтанно, не осознавая, что манипулирование информацией и введение страховщика в заблуждение - это уголовно наказуемый проступок. Только по описанным ниже 6 эпизодам удалось раскрыть мошенничеств на сумму 7.804 млн драмов. По данным международной статистики доля мошенничеств в возмещениях составляет около 15%, из них лишь 10% совершаются "профессионалами".

В 2018 году в судах Армении было вынесено несколько обвинительных приговоров в рамках уголовных дел по фактам мошенничества в сфере автострахования, в т.ч. в крупном размере. В большинстве случаев уголовные дела возбуждаются на основании доказательств, собранных страховыми компаниями самостоятельно или в сотрудничестве с правоохранительными органами.

Так, на основании данных, переданных службой безопасности СК "РОСГОССТРАХ АРМЕНИЯ", было возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Армении Б. Т., который стал виновником ДТП, когда вел машину в нетрезвом виде, а также его сына и друга, прибывших на место аварии и пытавшихся помочь ему скрыть факт вождения в нетрезвом виде

- каждый из них представился водителем и принял на себя вину за ДТП. В ходе следствия правоохранительными органами был доказан факт мошенничества группой лиц по предварительному сговору в крупных размерах. Причиненный ущерб составил 1.8 млн драмов. По данному уголовному делу всем троим участникам преступной группы судом был вынесен обвинительный приговор и назначены штрафы в размере 500 тыс. и 600 тыс. драмов.

В другом случае гражданин О. С. стал виновником ДТП, в результате которого его автомобилю был причинен ущерб в размере 1.8 млн драмов. С целью получения возмещения О.С. через несколько дней инсценировал похожее ДТП и пытался представить обстоятельства таким образом, чтобы он был признан пострадавшим. По заявлению от компании "РОСГОССТРАХ АРМЕНИЯ" правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело и факт мошенничества доказан. Суд признал О. С. виновным в мошенничестве в крупном размере и приговорил к 2,5 годам лишения свободы. Наказание не было применено и назначен испытательный срок - 2 года.

Подобный же случай был недавно выявлен благодаря действиям правоохранительных органов. Управляемый гражданином М. автомобиль врезался в столб. Причиненный ущерб составил 1.714 млн драмов. Так как по правилам ОСАГО случай не являлся страховым, водитель, в сговоре со своими знакомыми, инсценировал ДТП с участием другого автомобиля. По решению суда уголовное наказание за мошенничество в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору, понесли пять граждан Армении, в т.ч. водитель - виновник ДТП, шофер другого автомобиля, который согласился принять участие в инсценировке, водитель эвакуатора, а также сотрудник одной из страховых компаний Армении.

Другим распространенным видом мошенничества является приобретение договора ОСАГО после наступления страхового случая. По одному из таких случаев в этом году вынесено решение суда в отношении А.А., который после наступления ДТП купил полис ОСАГО, и лишь спустя какое-то время позвонил в колл-центр СК "РОСГОССТРАХ АРМЕНИЯ" и заявил о страховом случае. Причиненный ущерб составил 580 тыс драмов. Выявленный сотрудниками компании факт послужил основанием для возбуждения уголовного дела. Согласно вступившему в силу решению суда гражданин А.А. признан виновным в совершении мошенничества и понес уголовное наказание.

В конце 2017г из Ванадзора в колл-центр поступило сообщение о ДТП, представлены противоречивые сведения. Благодаря предпринятым сотрудниками компании действиям удалось доказать, что указанное ДТП, в результате которого был причинён материальный ущерб в размере 1.5 млн драмов, было инсценировано. Возмещение по данному делу не было выплачено.

В другом случае, произошедшем 10 апреля 2018г в районе Зейтун г. Еревана, сотрудниками компании было установлено, что полис ОСАГО был приобретен после ДТП. Кроме того, были выявлены другие признаки мошенничества и дело было передано в правоохранительные органы. В ходе следственных мероприятий был установлен факт представления в страховую компанию не соответствующих действительности сведений. На основании указанных данных не выплачена сумма 410 тыс драмов.

По данным Рэнкинга страховых компаний Армении на 1 июля 2018г, подготовленного ИК АрмИнфо, СК "Росгосстрах Армения" удерживает лидерство по страховым премиям и возмещениям, главенствуя почти по всем видам страхования. Росгосстрах Армения лицензирована по 15 классам страхования (в т.ч. единственная по классу страхования кредитных рисков). Объем премий компании по итогам I полугодия 2018г превысил 6.3 млрд драмов или $13.1 млн (с годовым ростом на 29,2%), возмещений - достиг 3 млрд драмов или $6.2 млн (с годовым ростом на 20,2%). Активы Росгосстрах Армения на 1 июля 2018г достигают 14.5 млрд драмов или $30.1 млн, собственный капитал - 7.2 млрд драмов или $14.9 млн, накопленная прибыль - 2.7 млрд драмов или $5.5 млн. Держателем 100% акций СК "Росгосстрах Армения" ныне является кипрская компания Cimarex Management Limited, а непрямым единоличным владельцем - Деметра Ставрину. На армянском рынке СК "Росгосстрах Армения" функционирует с мая 2008 года. -0- РА, 0001 Ереван, Северный проспект 1, Телефон: (010) 59 - 10 - 10 РА, 0001 Ереван, Северный проспект 1, Телефон: (010) 59 - 10 - 10