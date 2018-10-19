Пятница, 19 Октября 2018 11:54

АрмИнфо.В Армению прибудет советник Трампа, экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани. Об этом на своей страничке в Facebook написал политолог Сурен Саркисян.

По информации АрмИнфо, визит Джулиани в отличие от визитов советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона и заместителя помощника госсекретаря Джорджа Кента не носит регионального характера. Джулиани, являющийся другом, соратником и личным юристом Трампа, намерен на этот раз посетить только Армению.