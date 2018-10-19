Пятница, 19 Октября 2018 11:53

АрмИнфо.Армения придает важное значение тесному партнерскому сотрудничеству сформированному с ЕС. Об этом в ходе встречи с управляющим директором по делам Европы и Центральной Азии Европейской службы внешних действий Томасом Майер-Хартингом заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РА, вместе с тем армянский министр отметил приверженность Еревана осуществлению практических шагов для еще большего углублению взаимодействия с Брюсселем.

Коснувшись соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве

Армения-ЕС (СEPA), в качестве новой правовой базы для отношений с

Евросоюзом и странами- членами, Мнацаканян констатировал, что

соглашение важный инструмент для поощрению реформ, протекающих в РА.

По его словам, главный приоритет властей Армении, мобилизация ресурсов правительства для эффективного и практического применения СEPA.

В этой связи стороны сошлись во мнении о важности функционирования межведомственной комиссии по координации применения СEPA и соглашения о партнерстве Армения-ЕС.

Мнацаканян рассказал о внутриполитических процессах в Армении, ходе реализации текущих реформ, направленных на борьбу с коррупцией, верховенство закона, обеспечение равных возможностей в социальной и экономической сферах.

В контексте предстоящих внеочередных парламентских выборов, глава МИД Армении подтвердил приверженность армянских властей обеспечить проведение справедливых и свободных выборов, вместе с тем подчеркнув важность содействия в этом вопросе международных партнеров, в частности ЕС.

Собеседники обменялись мнениями относительно актуальных вопросов региональной и международной повестки, в том числе ситуации в Сирии, а также последних процессов вокруг иранской ядерной программы.

Мнацаканян рассказал о позиции и приоритетах Армении по урегулирования нагорно- карабахского конфликта. Собеседники обоюдно подчеркнули важность урегулирования конфликта мирным путем в рамках Минской группы ОБСЕ.