Пятница, 19 Октября 2018 11:52

АрмИнфо.Министр обороны Армении Давид Тоноян провел переговоры с управляющим директором по делам Европы и Центральной Азии Европейской службы внешних действий Томасом Майер-Хартингом и главой делегации ЕС в РА Петром Свитальским.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МО РА, в ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества Армения-ЕС в сфере безопасности и обороны, в частности, вовлечение военнослужащих в учебные программы ЕС и возможности участия в миротворческих миссиях Евросоюза. Собеседники отметили важность разработки соответствующих международно-правовой базы для осуществления этого процесса.

Тоноян рассказал о ситуации на армяно-азербайджанской государственной границе и линии соприкосновения войск, отметив, что на сегодняшний день напряженность в какой- то мере спала.