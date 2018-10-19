Пятница, 19 Октября 2018 10:42

АрмИнфо.Посольство Ирака в Армении совместно с "Дипломатическим клубом", выступили с впервые проводимой в регионе инициативой "Спорт во имя мира", цель которой консолидировать зарубежные дипломатические миссии под одной крышей и создать дипломатическую футбольную команду "Амбасадор".

Согласно сообщению, поступившему в АрмИнфо, в команду вошли зарубежные дипломаты, аккредитованные в Армении.

Первая игра, которая состоится сегодня в 19:00 часов по местному времени между командами "Амбасадор" и "Дипломат" МИД РА на стадионе "Динамо", преследует цель пропагандировать мир через спорт.

Цель инициативы "Спорт во имя мира" - укрепить дружественные отношения между зарубежными дипломатическими корпусами в РА, что также позволит всех сплотить вокруг одной идеи.