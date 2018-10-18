Четверг, 18 Октября 2018 20:17

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 19 октября текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10?00-14?00 жилой дом 40 в кв. "Нарекаци" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

10?00-16?00 жилой дом 1 на 1-ом переулке проспекта Баграмяна, жилые дома 26, 26г на пр. Баграмяна и прилегающие абоненты (не являющиеся

жильцами), жилые дома 1, 2, 4 на ул. Нерсисян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 16, 16а, 20, 24/4 на пр. Азатутяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 7, 7а на пр. Азатутяна, жилой дом 23/2 на пр. Комитаса, жилые дома 10, 12, 14 на ул. Адонца, жилые дома 2/1, 2/2 на ул. Агароняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 3, 5, 7, 9, 13/5 на ул. Давида Анахта и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 6, 6а, 8, 10 на ул. Нерсисяна, собственные дома 1-54 на ул. В.Вагяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома 1-40 на переулке Азатамертикнери, жилой дом 10 на ул. Арцаха;

10?30-16?30 собственные дома 1-369, 37-337, 51-354, 148-396, 166-396 в кв. "Норагюх" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

частично собственные дома 64-350, 87- 346 в кв. "Норагюх" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 40-107 на старом Эчмиадзинском шоссе, собственные дома 1-20, 5-47, 10-46 и жилой дом 46/81 на ул. Таирова, собственные дома 46, 46/81 на ул. Таиров и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 5/1, 9 и собственные дома 3/1, 3/2 на пр. Исакова, и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 17 на ул. Григора Лусаворича, частично квартал "Киликия" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 2, 4 на пр. Маштоца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 13-32 на ул. Верфеля, собственные дома 1-64 на ул. Сисаван, собственные дома 32, 34 на ул. Лусинянц и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11?00-15?00 квартал "Б" в Нубарашене;

11:00-17:00 ООО "Эффе", "Давид Анахт Сва", жилой дом 14 на пр. Азатутяна, жилые дома 2, 4 на ул. Давида Анахата и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 91-129 на ул. Гоголя, собственные дома 82-108/1 на ул. Райниса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), школа N44, жилые дома 2, 2/7а на ул. Ширака, абоненты (не являющиеся жильцами) на ул. Ширака, школа N69, собственные дома на 1ом переулке и собственные дома на 3-ем переулке улицы Араратян, собственные дома на 3-ем переулке улицы Багратуняц, жилые дома 54, 56, 58, 62 на ул. Арташисян, собственные дома на 2-ом переулке улицы Арташисян, жилые дома 12? 10, 10а, 8, 6, 4/2 на ул. Манташян, собственные дома на 1-ом переулке Манташян, собственные дома улиц Мадоян, Одессы, Патканян, Додохян, Раздан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), улицы Неркин Чарбаха 3, 7, 8, 9, собственные дома на 1-ом переулке 7-ой улицы Неркин Чарбаха, собственные дома на 2-ом переулке 3-ей улицы Неркин Чарбаха и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратском марзе:

10?00-14?00 частично улицы Шаумяна, Ханджяна, Исаакяна, Еркатугаиннери в городе Арарат;

10?00-15?00 частично села Даштаван, Дардник, Зорак, Низами, Даракерт, Хачпар, Гукасаван, Айанист; села Аргаванд, Азаташен, Арбат,

Геганист, Гетапня, Овташат; частично кварталы "Нор", 2 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Масис;

10?00-16?00 села Урцадзор, Даштакар и Шагап;

10?30-16?00 жилой дом 23 на ул. Шаумяна, жилые дома 1, 2, 3 на ул. Товмасян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе

Арташат;

11?00-15?00 частично село Норашен;

14?30-16?00 частично село Ерасх;

в Вайоц Дзорском марзе:

10:00-16:00 село Заритап;

13:00-16:00 улицы Еркрабаннери и Шаумяна, частично Джермукское шоссе, квартал "Чайкенд" в городе Вайк; села Хндзорут, Нор Азнваберд,

Гомк, Капуйт, Азатек, Зедан, Пор, Бардзруни, Мартирос, Серс и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайкском марзе:

10:00-16:00 частично квартал <Багреванд> села Джрвеж; частично село Балаовит, частично квартал спортивного поля города Абовян;

11:00-17:00 квартал "Марзадашт" и ООО "Тамара" в городе Абовян;

13:30-16:30 село Дзорахбюр и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО "Маваэксим", "Г.Торгомян ев Арташ", станции сотовых

операторов <Виваселл МТС>, <Веон Армения>, <Юком> и воинская часть;

в Гегаркуникском марзе:

10:00-16:00 села Гегамасар, Норакерт, Авазан, Покр Масрик, Арпунк и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); станция сотового

оператора "Юком";

в Ширакском марзе:

10:00-16:00 частично село Дзитанков в Анийском регионе;

в Лорийском марзе:

09:00-15:00 село Аревацаг.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру:080000180.