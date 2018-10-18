Четверг, 18 Октября 2018 20:10

АрмИнфо.Бархатная революция в Армении вступает в решающую фазу и у эчмиадзинцев есть шанс первый раз в истории Третьей республики посредством свободного волеизъявления выбрать женщину мэром города. Об этом заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян 18 октября на предвыборном митинге кандидата в мэры Эчмиадзина Дианы Гаспарян.

По словам Пашиняна, в Эчмиадзине больше всех почувствовали дух революции. Именно жители этого города лучше всех испытали на себе беспредел и жизнь под гнетом современных "князьков". "В предстоящее воскресенье вам предстоит совершить еще одну революцию, не менее важную, чем та, которая была свершена", - указал он.

В истории Третьей республики не было женщин-мэров, отметил и.о. главы правительства. Диана Гаспарян может стать первой. По его словам, начиная с 1996 года в Армении предпринимались неудачные попытки совершить революцию. Та революция, которую осуществил армянский народ в апреле с.г., как указал Пашинян, многим отличалась от предшествующих - впервые в нее были так широко вовлечены женщины.

Как подчеркнул Пашинян, не стоит думать, что понятие "женщина-руководитель" идет вразрез с традиционными семейными ценностями. "Знаю это на своем опыте", - заявил он, подчеркнув, что его жена - Анна Акопян, всегда вела активную общественную деятельность. "Победа женщины на выборах в Эчмиадзине, в одном из самых консервативных городов Армении, в духовном центре страны, может стать очередной, но важнейшей победой бархатной революции", - отметил он.

Никол Пашинян в очередной раз подчеркнул, что впредь в Армении верховная власть принадлежит народу. "После бархатной революции многое изменилось. Сегодня уже нельзя рассматривать народ в качестве "электорального поголовья", которого можно скупать за 5-10 тыс драмов. Впредь в РА непререкаемо верховенство закона", - подчеркнул и.о. премьера.

Отметим, что на внеочередных выборах мэра Эчмиадзина выдвинуто 14 кандидатов, все они - самовыдвиженцы, только кандидатура одного из них выдвинута от партии. На официальном сайте ЦИК Армении отмечается, среди кандидатов - адвокаты, частные предприниматели, врачи, финансисты. 2 из 14 кандидатов партийные, один является представителем партии <Гражданский договор>, второй - <Светлая Армения>.

Таким образом, заявки на участие в выборах представили действующий и.о. мэра города Диана Гаспарян, которая является самовыдвиженцем. Однако она не единственная женщина-кандидат на пост градоначальника. Сотрудница Финансового управления Аппарата Национального Собрания Армении, финансист, беспартийная Сусанна Маргарян также самовыдвиженец. Следующий кандидат на данный пост - Сергей Саркисян, кандидатура которого выдвинута от партии <Светлая Армения>. Двое из кандидатов - Жоржик Навасардян и Карен Степанян - члены Палаты адвокатов. Кандидатами также являются частные предприниматели Гагик Баграмян и Самвел Давтян. Кандидат Ваагн Тадевосян - помощник руководителя Кардиологического центра <Эребуни>, Вардан Аракелян - директор ООО, Вазрик Григорян в другом ООО работает в качестве советника, Сурен Топалян - начальник отдела в мэрии Эчмиадзина, напротив имен Ваге Мовсисяна и Самвела Мурадяна не указан их род деятельности, Сурен Мурадян - главный эксперт в ГНКО <Национальный центр технической безопасности> МЧС Армении. Напомним, что после публикации видео СНБ 17 июня о злоупотреблениях генерала-лейтенанта, депутата парламента Армении Манвела Григоряна, его сын - мэр Эчмиадзина Карен Григорян - подал в отставку. Временно исполняющей обязанности главы городской администрации была назначена бывшая сотрудница Министерства юстиции Армении Диана Гаспарян. С 2008 года она вела активную оппозиционную деятельность.