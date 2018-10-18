Четверг, 18 Октября 2018 19:14

АрмИнфо. "Я с первых дней борьбы помогал Пашиняну, делал все, что было в моих силах, отдал 13 голосов за него во время выборов премьера, а когда его хотели арестовать, я первым воспротивился этому",- признался в беседе с журналистами депутат-предприниматель, лидер блока "Царукян" Гагик Царукян.

При этом он отметил, что тогда многие помогали Пашиняну: "Просто они из боязни или из каких-то других соображений не хотят признаться в этом". Царукян заверил, что и впредь будет верным сподвижником Пашиняна во всех его начинаниях, даже, несмотря на то, что по инициативе премьера были уволены министры и должностные лица от блока "Царукян". Кстати в этом, как и во многих других "бедах" страны и блока "Царукян" он обвинил "продажных журналистов".

Вопрос о возможности сотрудничества со вторым президентом Робертом Кочаряном в случае создания им партии Царукян также назвал заказным и оставил без ответа.

Несмотря на готовность во всем содействовать Пашиняну, Царукян, тем не мене, уклонился от многомиллионных предвыборных обещаний, данных во время ереванских выборов. "Ереванцы уже сделали свой выбор, у нас 6 мандатов в Совете старейшин, и все, что мы можем - поднимать проблемы и напоминать победившей силе о своих обещаниях ",- объяснил Царукян, который не преминул напомнить о своих заслугах перед отечеством: "Куда бы я ни ходил, я всегда налаживал связи и приводит этих людей в Армению. Поехал в Лондон, побывал в Палате Лордов, привел лордов в Армению. 22 зарубежных депутата по моей инициативе посетили Арцах". Тем не менее, Царукян оставил без ответа вопрос о том, на каком этапе находится строительство обещанной им воинской части в Арцахе.