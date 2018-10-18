Четверг, 18 Октября 2018 18:27

АрмИнфо.Каждый гражданин Армении, согласно законам страны, вправе создать партию. Об этом сегодня в беседе с журналистами заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, касаясь намерения второго президента РА Роберта Кочаряна создать партию.

Вместе с тем, Пашинян в некоторой степени согласился с мнением Кочаряна о том, что на оппозиционном поле Армении есть вакуум. "Вакуум есть на политическом поле Армении в целом, но, думаю, что предстоящие внеочередные парламентские выборы поставят все на свои

места",- заверил Пашинян.

Отметим, что в интервью РИА Кочарян сообщил о намерении создать партию. "Если возвращаешься в политику, то надо об этом думать", - заявил он. По словам экс- президента, название партии не принципиально. "Принципиальны те подходы, которые надо адаптировать. Сейчас я вижу в оппозиционном поле очень серьезный вакуум и полагаю, что его следует заполнить в интересах страны", - добавил Кочарян.

При этом, говоря о нежелании участвовать в предстоящих внеочередных парламентских выборах, Кочарян пояснил, что просто не успевает, да и уверенности в легитимности этого процесса нет.

"Я был беспартийным. Это означает, что мне надо создавать партию с нуля, а не восстанавливать то, что когда-то было. Причем мне бы хотелось идти на выборы с новой, обновленной командой. Обычно, каковы первые действия, когда хочешь собрать команду? Ты обращаешь свой взор на людей, которых ты знаешь, на окружение, с которым ты общался, работал", - сказал Кочарян.

Однако, по его словам, с учетом сложившейся ситуации надо привлечь новых, талантливых, молодых и энергичных людей. "Кого-то, конечно, надо привлечь и из старой команды, которую ты знаешь, которая с тобой работала. Но все-таки опираться надо на новое поколение людей, а вот это сделать нелегко, для этого нужно время", - добавил Кочарян.