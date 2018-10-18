Четверг, 18 Октября 2018 18:06

АрмИнфо. Ситуация на армяно-азербайджанской государственной границе и на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск беспрецедентно спокойная. Об этом 18 октября в беседе с журналистами заявил премьер­министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, это является результатом договоренностей, достигнутых с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Душанбе.

Вместе с тем, Пашинян проинформировал, что между Арменией и Азербайджаном, в рамках договоренностей, достигнутых в Душанбе уже установлена стабильная оперативная связь. "Мы выходим на прямую связь, при необходимости ситуация докладывается мне и Алиеву", - резюмировал премьер Армении.

Отметим, что на полях саммита СНГ в Душанбе состоялся разговор между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Стороны выразили приверженность переговорам по урегулированию нагорно- карабахского конфликта, укреплению режима прекращения огня для предотвращения инцидентов на линии соприкосновения войск и на границе между Арменией и Азербайджаном. Также стороны решили выработать механизмы по установлению оперативной связи между соответствующими структурами.