Четверг, 18 Октября 2018 18:05

АрмИнфо.Приоритетными направлениями розничного бизнеса на 2019 год для Америабанка станут ипотечное кредитование, потребкредитование и финансирование МСБ. Об этом отвечая на вопрос АрмИнфо в ходе состоявшейся 17 октября онлайн пресс-конференции сказал Директор розничного бизнеса Америабанка Арман Барсегян.

"Выбирая в качестве приоритета ипотечное кредитование, мы руководствовались наличием на рынке объективных условий, активностью рынка недвижимости и уровнем спроса. Более того, ипотечные кредиты будучи долгосрочными способны обеспечивать и соответствующее качество", - пояснил он.

Говоря о потребкредитах он заметил, что в условиях подобного экономического роста на рынке будет сохраняться спрос на эти ссуды. "Наш нынешний портфель по потребительским кредитам свидетельствует о том, что фактический объем превысил ожидания, и в сравнении с минувшим годом наблюдается существенный рост", - подчеркнул он.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 1 июля 2018г, подготовленного ИК АрмИнфо, Америабанк продолжает лидировать по основным финансовым показателям. Активы банка составили 693.5 млрд драмов ($1.4 млрд, 1- ая позиция) с годовым ростом на 6,2%, кредитные вложения - 495.3 млрд драмов ($1.03 млрд, 1-ая позиция) с годовым ростом на 17,9%. В кредитном портфеле Банка на долю розничных ссуд приходится около 16% или 77.8 млрд драмов ($161.3 млн, 5- ая позиция) с годовым ростом на 61,5%. На долю ипотеки приходится около 7% от кредитного портфеля банка или 33.2 млрд драмов ($68.8 млн, 1-ая позиция) с годовым ростом на 53,3%. На долю потребкредитов приходится почти 9% от кредитного портфеля банка или 45.4 млрд драмов ($87.8 млн), с годовым ростом на 74,6%. Портфель Америабанка по кредитам МСБ составил 85.1 млрд драмов ($176.4 млн, 2-ая позиция на рынке) или 17,2% от общего кредитного портфеля банка и свыше 12% от суммарных вложений банков в эту сферу. В годовом разрезе Банк увеличил портфель кредитования МСБ на 14%. I полугодие 2018г Банк завершил с чистой прибылью в 5.9 млрд драмов ($12.3 млн, 1-ая позиция), обеспечив годовой рост на 77,4%.

Отметим, что Америабанк функционирует на армянском рынке с 31 октября 1996г. Акционерами Америбанка на 1 июля 2018г выступают Америя Групп CY Ltd. - 56,6%, EBRD - 17,8%, Азиатский Банк Развития - 13,98%, ESPS Holding Limited - 11,62%. Филиальная сеть Америабанка на эту дату насчитывает 16 подразделений, из коих 10 столичные и 6 - региональные