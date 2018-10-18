Четверг, 18 Октября 2018 18:04

АрмИнфо.Америабанк объявил о двух кампаниях, проводимых до конца 2018 года для представителей малого и среднего бизнеса. Как пояснил Директор по розничному банкингу Америабанка Арман Барсегян, в рамках этих кампаний представителям сферы МСБ предлагаются более выгодные условия рефинансирования кредитов. Об этом он сообщил в ходе онлайн-пресс-конференции, состоявшейся 17 октября.

По его словам, в рамках первой кампании Америабанк возьмет на себя расходы по переводу кредита из другого банка к себе. Вместе с тем, Банк единовременно выплатит клиенту сумму в размере 2% от остатка рефинансируемого кредита. "Это может cтать серьезным содействием для МСБ к концу года". В течение последующих 12 месяцев погашения основной суммы кредита, как отметил банкир, нагрузка по долгу снизится до 50%. "Облегчение долговой нагрузки позволит МСБ больше средств направлять на развитие бизнеса", - подчеркнул он. Финансирование кредитов в рамках этой компании будет проводиться по стандартным и конкурентным процентным ставкам Банка. Более того, как подчеркнул А.Барсегян, Америабанк осуществляет кредитование на сумму равную почти до 100% стоимости залога. Предложение действует до конца 2018 года.

Вторая предновогодняя кампания Банка предусматривает выгодные условия кредитования сферы МСБ. Он сообщил, что до 1 марта 2019г процентные ставки по драмовым кредитам, в рамках этой компании, составят 9,44%, по долларовым - 6,94%, по евровым - 5,30%. "Мы запускаем это предложение исходя из того, что в предновогодний период подавляющему большинству субъектов МСБ необходимы дополнительные средства, которые Америабанк готов предложить в виде краткосрочных кредитов по привлекательным процентным ставкам", - подчеркнул А. Барсегян.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 1 июля 2018г, подготовленного ИК АрмИнфо, Америабанк продолжает лидировать по основным финансовым показателям. Активы банка составили 693.5 млрд драмов ($1.4 млрд, 1-ая позиция) с годовым ростом на 6,2%, кредитные вложения - 495.3 млрд драмов ($1.03 млрд, 1-ая позиция) с годовым ростом на 17,9%. В кредитном портфеле Банка на долю ссуд экономике приходится около 84% или 415.5 млрд драмов ($861.5 млн, 1-ая позиция) с годовым ростом на 13,3%. Портфель Америабанка по кредитам МСБ составил 85.1 млрд драмов ($176.4 млн, 2-ая позиция на рынке) или 17,2% от общего кредитного портфеля банка и свыше 12% от суммарных вложений банков в эту сферу. В годовом разрезе Банк увеличил портфель кредитования МСБ на 14%. I полугодие 2018г Банк завершил с чистой прибылью в 5.9 млрд драмов ($12.3 млн, 1-ая позиция), обеспечив годовой рост на 77,4%.

Отметим, что Америабанк функционирует на армянском рынке с 31 октября 1996г. Акционерами Америбанка на 1 июля 2018г выступают Америя Групп CY Ltd. - 56,6%, EBRD - 17,8%, Азиатский Банк Развития - 13,98%, ESPS Holding Limited - 11,62%. Филиальная сеть Америабанка на эту дату насчитывает 16 подразделений, из коих 10 столичные и 6 - региональные.