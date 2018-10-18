Четверг, 18 Октября 2018 17:50

АрмИнфо.Операция под кодовым названием "уложить всех охранников высокопоставленных чиновников на асфальт" была и будет продолжена. Об этом заявил и.о. начальника полиции Армении Валерий Осипян 18- го октября в беседе с журналистами.

В частности, по словам Осипяна, полиция в рамках своих полномочий, контролирует процессы, связанные с тем, что определенные лица передвигаются по республике в сопровождении вооруженной охраны. Тем не менее, глава полиции воздержался поделиться статистикой, скольких из них силы правопорядка уже успели обезоружить и <уложить на асфальт>.

Как заверил начальник Полиции, возглавляемое им ведомство, бдит за ситуацией и необязательно, чтобы премьер непрерывно напоминал об этом. <Людям в погонах приказ отдается единожды и не повторяется. Приказ был и все, мы выполняем>, - пояснил он.

11 сентября в сети появилась запись телефонного разговора директора Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна и начальника Специальной следственной службы Сасуна Хачатряна. Они в ходе 8-минутного разговора обсуждают арест экс-президента Армении Роберта Кочаряна, а также уголовные дела, возбужденные против генсека ОДКБ Юрия Хачатурова и бывшего министра обороны Микаела Арутюняна. После этого в прямом эфире на Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что, возможно, цель прослушки - политический саботаж. Уже вечером Никол Пашинян на митинге в рамках предвыборной кампании в Совет старейшин Еревана заявил, что прослушка глав спецслужб является заговором, преступлением по отношению к армянской государственности.

<Я поручил Службе национальной безопасности и полиции в самые краткие сроки найти заговорщиков и подвергнуть их самой суровой ответственности. Все эти "спецслужбы" и незаконно вооруженные группировки будут обнаружены и уничтожены", - сказал Пашинян.

Он приказал СНБ и полиции с этого момента осуществлять рейды против охраны олигархов и высокопоставленных чиновников. "Так называемых охранников положить на асфальт и обезоружить всех. Через два часа глава СНБ Артур Ванецян и начальник полиции Валерий Осипян должны доложить мне о проделанной работе и достигнутых результатах. Никто не ускользнет от правосудия", - сказал Пашинян.