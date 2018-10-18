Четверг, 18 Октября 2018 17:44

АрмИнфо.Партия "Рамкавар Азатакан" поддерживает проведение досрочных выборы в Армении. Как сообщает пресс-служба партии, "Рамкавар Азатакан" готова оказать содействие Николу Пашиняну в вопросе создания органа, представляющего различные слои общества и в вопросе осуществления конституционных изменений.

Вместе с тем, партия приветствует отставку премьер-министра, а также позицию парламентских фракций о невыдвижении нового кандидата на эту должность, так как в противном случае не обошлось бы без потрясений в стране.

В то же время "Рамкавар Азатакан" надеется, что предстоящие выборы, несмотря на поспешность, пройдут в атмосфере солидарности, уважения демократических и конституционных принципов. Представители партии готовы сотрудничать со всеми здравомыслящими политическими силами.