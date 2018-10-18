Четверг, 18 Октября 2018 17:43

АрмИнфо. Европейский суд по правам человека принудил правительство Армении выплатить компенсацию в размере 12 тысяч евро собственникам незаконно отчужденного участка в селе Техут Османяну и Амирагяну.

Согласно материалам дела, земельный участок в 0.383 га, принадлежащий Османяну и Амирагяну был отчужден, "исходя из нужд государства и общества" и был передан одной из горнодобывающих компаний для осуществления на этой территории горнорудных работ.

Османян и Амирагян, в частности, пожаловались ЕСПЧ на то, что компенсация, выданная им правительством, была очень низкой. На основе материалов дел ЕСПЧ решил, что в процессе отчуждения участка было допущено нарушение конвенциональных гарантий. ЕСПЧ своим вердиктом принудил правительство Армении выплатить Османяну и Амирагяну 10 тысяч евро за материальный и моральный ущерб и 2 тысячи евро за возмещение расходов по прежним судебным процессам.