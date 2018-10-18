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 Четверг, 18 Октября 2018 17:37
Алина Оганесян

Beeline в Армении присоединился к Международному дню этики

Beeline в Армении присоединился к Международному дню этики

АрмИнфо. Beeline в Армении присоединился к Международному дню этики. Как сообщает пресс-служба компании, этот день отмечается в мире с 2014 года 17 октября и в рамках этого компании из разных стран проводят специальные мероприятия, в очередной раз подчеркивая роль этики в бизнесе и подтверждая свою приверженность высоким стандартам честности.

В этот день, в административном офисе компании сотрудники комплеанса выделили специальные разделы, где отмечали, что значит для них этика. Затем состоялся тематический показ фильма и обсуждение.

"Во всем мире применение комплаенса в компаниях играет очень важную роль, так как в бизнесе сохранение высоких стандартов этики является приоритетом в общении с партнерами и обществом. Будучи крупной международной компанией, группа ВЕОН также следит за этими тенденциями и стремится обеспечить абсолютную прозрачность и честность в своих компаниях", - отметил гендиректор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

Согласно сообщению, в структуре Beeline в Армении применение комплаенса было внедрено в 2016г., принципы которого обеспечивают совершенную прозрачность всех действий компании и сохранение высоких стандартов этики. Соблюдение принципов бизнес-этики уменьшает риски, исключает фальсификации, обеспечивает достижение компанией поставленных целей и создание ценностей.

Напомним, что ЗАО "VEON Armenia" - ныне "VEON Armenia Holdings B.V." (торговая марка Beeline) входит в группу компаний VEON, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане.  Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy". 

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