Четверг, 18 Октября 2018 17:37

АрмИнфо. Правительства Армении 18 октября в ходе очередного заседания приняло решение о выделении из Резервного фонда 11 млн. драмов аппарату премьер-министра с целью награждения победителей конкурсов 2017 года <Лучший воспитатель>, <Лучший учитель> и <Лучший директор>.

Согласно справке-обосновании документа, каждый из победителей конкурсов <Лучший воспитатель>, <Лучший учитель> получит по 5,2 млн. драмов. Победителю конкурса <Лучший директор> будет выделено 600 тыс. драмов на приобретение компьютера.