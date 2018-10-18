Четверг, 18 Октября 2018 17:34

АрмИнфо. Решением европейского суда по правам человека правительство Армении в рамках дела 1 марта 2008 года обязано выделить компенсацию Масису Айвазяну и Григору Воскерчяну.

Согласно решению, в отношении Григора Воскерчяна нарушена ст.5 Европейской конвенции по правам человека (право на свободу и неприкосновенности личности), а в отношении Масиса Айвазяна - чч. 1 и 3 ст.5 Европейской конвенции по правам человека.

Европейский суд по правам человека признал, что лишение свободы Масиса Айвазяна и Григора Воскерчяна было необоснованным и не имело надлежащей базы.

ЕСПЧ обязал правительство Армении выплатить Григору Воскерчяну в качестве компенсации 3000 евро, а Масису Айвазяну -4500 евро.

Ранее ЕСПЧ принудил правительство Армении выплатить компенсацию другому обвиняемому по тому же делу - Мушегу Сагателяну в размере 15.600 евро.