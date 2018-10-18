Четверг, 18 Октября 2018 15:54

АрмИнфо.Официальный Баку раскритиковал заявление российского внешнеполитического ведомства относительно визита группы россиянок в Нагорный Карабах, инициированный супругой премьер-министра Армении Никола Пашиняна - Анной Акопян.

"Использование в комментарии Министерства иностранных дел Российской Федерации относительно незаконного визита супруги премьер-министра Армении Анны Акопян на оккупированные территории Азербайджана, в котором приняли участие член Государственной Думы России и другие российские граждане, выражения <всех сторон конфликта> вызывает удивление. МИД России как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ прекрасно осведомлён, что существуют две стороны конфликта - Армения и Азербайджан. Армения и Азербайджан были определены как конфликтующие стороны в заключительном заявлении и других документах Совета министров ОБСЕ в 1992 году в Хельсинки. В настоящее время именно в этом формате ведутся переговоры при посредничестве сопредседателей Минской группы. Полагаем, что комментарий МИД России по поводу участия заместителя председателя комитета Государственной Думы России Светланы Журовой в этом провокационном визите, являющемся незаконным и наносящим ущерб интересам урегулирования конфликта путём переговоров, не носит действенного характера", - говорится в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Раннее, в МИД России прокомментировали недавний визит группы российских женщин в Нагорный Карабах. "Организаторы этой акции в МИД России не обращались, поэтому нам трудно объективно судить о ее замысле. В принципиальном плане исходим из того, что для успеха подобных мероприятий важны понимание и поддержка всех сторон конфликта>, - сказали в МИД России.

Напомним, что МИД Азербайджана за посещение Нагорного Карабаха внес в "черный список" зампреда комитета Госдумы по международным делам Светлану Журову, писательницу Людмилу Улицкую и учредителя благотворительного Фонда помощи хосписам "Вера" Анну Федермессер. Эти женщины 10 октября посетили Карабах по приглашению супруги премьер-министра Никола Пашиняна Анны Акопян для участия в мероприятии "Женщины во имя мира".