Четверг, 18 Октября 2018 15:25

АрмИнфо.Президент Армении, председатель попечительского совета Всеармянского фонда "Айастан" Армен Саркисян 18-го октября посетил фонд.

Как сообщает пресс-служба президента, в сопровождении новоизбранного исполнительного директора Аршамяна Саркисян посетил фонд и ознакомился с деятельностью различных подразделений. Затем президент встретился с сотрудниками фонда, в ходе встреч он рассказал о роли и функции структуры, о важности работы с новыми методами и принципами в современном мире. Саркисян, в частности, отметил:

"Фонд является большой ценностью для всей нашей нации, потому что он создан для Республики и нашего народа. Мне не нужно рассказывать вам или общественности об успехах, программах и уважении, которые онимел во всем мире. Достаточно посетить разные районы Армении, чтобы выехать из Еревана в Степанакерт и посмотреть, как строится высококачественная дорога. Существует много подобных успешных программ. Поэтому, прежде всего, я хотел бы поздравить вас с тем, что вы работаете в структуре, которая действительно имеет общеармянское значение", - отметил президент.

Он выразил благодарность всем армянам, всем гражданам Армении, друзьям армянского народа, которые внесли свой вклад в реализацию программ Фонда. "Я хотел бы сообщить вам, что фонд не просто жив, но также имеет очень хорошую профессиональную команду. Любая трудность в реальности не может поколебать нашу веру, нашу любовь, преданность родине и те структуры, которые способствуют этой родине, я имею в виду Армению, Арцах и диаспору", - заявил Саркисян. Он отметил, что фонд должен быть активным не только в Армении и Арцахе, но и в диаспоре. "Я ожидаю, что мы все будем поддерживать фонд, чтобы выполнить свою патриотическую работу в Армении и Арцахе", - подчеркнул президент.

"Фонд должен применять новые подходы, иметь новые программы и работать в новом стиле. В 21-ом веке процессы в мире быстро меняются.

Я считаю, что Фонд будет иметь большой успех. Я считаю, что прошлое, успехи, а также трудности и неудачи прошлого станут уроком, фонд снова будет похож на феникс и выполнит свою великолепную миссию", - отметил президент.

Президент Саркисян поздравил и пожелал успехов новоизбранному исполнительному директору, отметив, что перед ним стоят многочисленные проблемы. Президент предложил дирекции Фонда как можно скорее представить новое видение деятельности с учетом изменений времени и событий. "Фонд был создан в 20 веке и добился больших успехов - настало время стать институтом 21 века", - заключил Саркисян.