Четверг, 18 Октября 2018 15:24

АрмИнфо. Второй президент Армении Роберт Кочарян намерен обратиться в европейский суд по правам человека по факту уголовного преследования в его отношении. Об этом он сообщил в интервью РИА.

"Я обязательно туда обращусь, если такая необходимость будет. Вопрос в том, что для этого надо пройти все внутристрановые процедуры. Хотя есть отдельные случаи, когда принимаются дела и до прохождения внутристрановых процедур, в том случае, когда есть очевидное давление на суды и ситуация, при которой внутренние процедуры уже заведомо не могут обеспечить объективное судебное расследование.

В моем случае такое давление есть, и сейчас адвокаты готовят уже это обращение",- сообщил он. . По его словам, телефонный разговор начальника Специальной следственной службы и директора Службы национальной безопасности - это просто что-то невиданное в истории Армении. "Скандал такой, после которого, по крайней мере, должна была последовать серия отставок. Но все они продолжают занимать свои должности, все они чувствуют себя достаточно комфортно, продолжают делать то, чем занимались. Хотя объективно говоря, они были пойманы во время совершения преступления, потому что давление на суды - это прямое уголовное преступление. А они продолжают занимать свои должности. То есть сам этот факт уничтожает уголовное дело, где я являюсь фигурантом. Для Европейского суда по правам человека этого факта вполне достаточно",- заявил Кочарян.

При этом он вновь подчеркнул, что само уголовное дело в его отношении (он обвинается в свержении конституционного строя, ред.) просто сфабриковано, там нет ничего. "Я так и не понял, в чем меня обвиняют. Я думаю, обвинение тоже не понимает, в чем меня обвиняет. То есть они не могут мне объяснить того, чего они сами не очень хорошо представляют. Меня обвиняют в свержении конституционного строя: Я был президентом, я должен был свергнуть сам себя? Причем через месяц я ушел в отставку, как только истек мой срок. Как я его свергал? Я думаю, это персональная месть, поскольку нынешний премьер-министр был активным участником событий 1 марта и сам подвергался уголовному преследованию за это. Это политическая вендетта, по сути", - заявил Кочарян, при этом выразив уверенность в том, что в его отношении будут выдвинуты новые обвинения, к которым он, несомненно, готов.