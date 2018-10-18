Четверг, 18 Октября 2018 14:54

АрмИнфо."Здесь, несомненно, есть проблемы",- заявил в интервью РИА второй президент Армении Роберт Кочарян, касаясь легитимности декарьских парламентских выборов в РА.

По его словам, побочным эффектом этого процесса станет сомнительная легитимность будущего парламента, которая будет постоянно присутствовать в обществе еще долгие годы.

"До тех пор, пока революционная эйфория будет доминировать в обществе, об этом будут говорить мало. Но как только эйфория начнет спадать, а это вполне естественно, так как поддерживать рейтинг в 80% в политической истории не удавалось никому, тема легитимности будет всплывать все время. Я полагаю, уже через год-два будут доминировать разговоры о том, что новый парламент не отражает реальных настроений в обществе, что он избран нелегитимно, поскольку прежний был распущен под беспрецедентным давлением, и что надо проводить новые выборы. Вообще, прецеденты такого рода, как правило, имеют длительные негативные последствия, и, конечно, желательно их избегать. Это то, о чем я сказал, говоря о стратегических последствиях происходящего",- заявил он.

При этом, по мнению Кочаряна, необходимости в досрочных выборах не было. "Парламент голосовал практически за все законопроекты правительства. Более того, они заявляли, что готовы продолжать это делать. То есть не было стопора в работе исполнительной власти. Здесь было очевидное желание Пашиняна консолидировать власть, закрепить успех на пике своей популярности. Я понимаю, что это правильный тактический шаг для политика. Для государственного деятеля - это стратегическая ошибка. Надо определиться, в какой категории ты находишься",- заметил он. При этом Кочарян заметил, что во всех этих процессах есть и положительная сторона. "Полная власть будет предполагать и абсолютно полную ответственность за результаты работы. И у новой власти уже не будет громоотвода в виде "контрреволюционного" парламента, на который можно списать все проблемы. С этими выборами, я думаю, эта тема закроется. Плохо, конечно, то, что у нас будет однобокий парламент. Опросы на сегодняшний день показывают, что страна идет на формирование очередной политической монополии. А это то, из-за чего возникла и против чего была направлена прошедшая "бархатная революция" в Армении. Основной мотив этой революции ведь был именно в разрушении политической монополии",- резюмировал он.