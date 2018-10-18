Четверг, 18 Октября 2018 14:37

АрмИнфо.И.о. премьер-министра Армении Никол Пашиян направил телеграмму соболезнования в связи со смертью легендарного фотографа Ара Гюлера.

Как сообщает пресс-служба правительства, в телеграмме, говорится: "С глубокой скорбью узнал о том, что на 90-ом году жизни скончался великий фотограф Ара Гюлер. В течении десятилетий он видел и делал фотографии, которые подняли международную фотографию на новый уровень.

Выражаю свои соболезнования семье и близким Гюлера, а также ценителям его искусства в Армении, Турции и во всем мире".

Отметим. что великий фотограф армянского происхождения Ара Гюлер жил и творил в Турции.