Четверг, 18 Октября 2018 14:36

АрмИнфо. Пратия "Сасна црер" выражает свое недовольство фактом затягивания процесса получения членом партии, героем арцахской войны Жирайром Сафиляном гражданства Армении.

В заявлении партии, в частности, напоминается, что Сефилян подал документы на получение гражданства еще 2 августа 2018 года. Спустя 2 месяца Жирайр Сефилян получил ответ от правительства о том, что его заявлению был дан ход в установленном порядке.

Параллельно представители интеллигенции 7 октября обратились к премьер-министру с просьбой выдать Сефиляну гражданство Армении задним числом, так как он ранее 3 раза обращался по вопросу получения гражданства, однако, его заявления незаконно были отклонены.

Однако на этот раз в правительстве сообщили, что этот вопрос может быть решен в судебном порядке. Меж тем партия подчеркивает, что закон не запрещает считать уважительными ранее представленные заявления о получении гражданства и дает возможность для его получения задним числом.