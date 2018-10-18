Четверг, 18 Октября 2018 14:36

АрмИнфо.И.о. начальника Полиции Армении обещает осуществить "беспрецедентный" контроль в ходе парламентских выборов. Об этом 18-го октября заявил журналистам Осипян.

По словам Осипяна, в ходе ожидающихся внеочередных парламентских выборов в декабре с.г. Полиция будет строга в отношении нарушителей закона в равной степени - вне зависимости от статуса и положения. "Полиция готова провести "на отлично" выборы в парламент. В этой связи будут использованы новые подходы, какие именно - сегодня не скажу", - заявил он. При этом он заверил, что на выборах не будет раздутых избирательных списков.

Как указал глава правоохранительного органа, полиция владеет оперативной обстановкой в республике, и на данный момент нет повода для беспокойства. Он также исключил возможность активизации антиреволюционных сил.

Как отметил глава Полиции, возможно, в прошлом и были упущения в системе. Но на сегодня, как подчеркнул Осипян, Полиция однозначно изменилась в лучшую сторону. Некоторые, по его словам, пытаются очернить полицию, таких немного, но он - как начальник полиции Армении, доволен работой каждого сотрудника. Подтверждением тому, как считает Осипян, не только отлично проведенные выборы в Совет старейшин Еревана, но и саммит Франкофонии. "Только профессиональная и сильная полиция могла провести такую работу",- заявил он.