Четверг, 18 Октября 2018 14:33

АрмИнфо. И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян на своей страничке в Facebook призвал соотечественников оказать финансовое содействие возглавляемой им партии "Гражданский договор".

"Дорогие соотечественники, если вы имеете желание и возможность оказать финансовое содействие партии "Гражданский договор", то можете онлайн из любой точки мира перевести деньги",- написал он.

Пашинян также отметил, что сайт партии уже заработал и всю информацию можно найти там.