Четверг, 18 Октября 2018 14:30

АрмИнфо.Борьбу властей Армении с беззаконием можно оценить положительно. Об этом 18 октября на пресс-конференции в Ереване заявил посол Чехии в Армении Петр Микиска, давая оценку политической ситуации в Армении.

При этом дипломат выразил убеждение, что давать полную оценку процессам в Армении рано, и нужно дождаться выборов. По его убеждению, картина проясниться после электоральных процессов в стране.

Вместе с тем, он положительно оценил действия новых властей, направленных на борьбу с коррупцией, установление верховенства закона, независимости судебной системы, которая на протяжении многих лет, по определению дипломата, находилась вне поля внимания. По его словам, внешние партнеры Армении положительно расценивают процессы в республике. При этом дипломат выразил убеждение, что Армения должна развивать сотрудничество всеми внешними акторами: и с Европой, и с США, Китаем, Россией и другими странами.

На вопрос о том, куда, на его взгляд, торопятся власти Армении, если учесть, что согласно Венецианской комиссии, после внесения изменений в Избирательный кодекс, выборы можно провести лишь через 6 месяцев, Микиска посоветовал по этому вопросу обратиться в Венецианскую комиссию и в правительство РА. "Это внутреннее дело Армении", - сказал он.

В ответ на вопрос о том, было ли возможным в Чехии при смене режимов назначать на высокопоставленные государственные посты представителей прежних властей, Микиска выразил убеждение, что если у лица, который претендует на эту должность, нет криминального прошлого то почему бы и нет. "Правительство не может считаться демократическим, если не позволит участия таких лиц. Если у назначаемого лица нет криминального прошлого, то он должен вовлекаться в процессы, а если же он совершил преступления, то должен понести должное наказание. В Чехии в свое время запретили участие коммунистов в процессах, однако законодательных запретов не было, и они продолжили работать, и даже сегодня представлены в парламенте. Но, были и коррупционеры, которые попали за решетку. Сегодня даже поговаривают о том, что тогда мало людей село. Но, это уже другой вопрос", - резюмировал дипломат.