Четверг, 18 Октября 2018 13:48

АрмИнфо. И.о. начальника Полиции Армении Валерий Осипян назвал решение премьер-министра назначить Унана Погосяна губернатором Сюникской области "верным". Об этом он заявил 18-го октября в беседе с журналистами.

По мнению Осипяна, Унан Погосян будет работать хорошо.

Напомним, что 16-го октября на заседании кабмина премьер-министр Никол Пашинян заявил, что возможно для многих может показаться странным назначение на пост главы Сюника экс-замначальника Полиции Армении Унана Погосяна.

Вместе с тем, как указал Пашинян, в Армении не должно быть <политического расизма> и все должны быть равны перед законом. <Я считаю очень важным, чтобы в результате произошедшей в стране революции никто не считал свою жизнь в Армении законченной, и в соответствии с этой логикой я считаю, что мы в Армении не должны допустить развития такого явления, которое условно можно назвать политическим расизмом, когда люди изначально подвергаются определенным преследованиям только по той причине, что они занимали должности, проводили определенную деятельность с представителями бывшего правительства. В нашем правительстве также есть немало людей, которые имели такую связь.

Приближается, приходит время полноценной консолидации. Есть время строить баррикады и время - разбирать их, и я надеюсь, что мы приближаемся к этой черте>, - пояснил премьер-министр. При этом он подчеркнул, что подобный подход не означает индульгенции по отношению к кому-либо из действующих или бывших чиновников. "В Армении все равны перед законом, нет неприкасаемых ни из действующих или бывших чиновников, ни из рядовых граждан, и это нужно понимать", - сказал Пашинян.

Накануне же в беседе с журналистами коснувшись назначения Унана Погосяна заявил, что здесь вопрос отнюдь не в личности Унана Погосяна. "Это политический месседж и оно состоит в том, что не будет разделения на врагов, наших и ваших. В Армении нет безупречных людей. Я не помню назначения, которое не вызвало бы толков.

Один - чересчур молод, другой - высокий, третий - низкорослый, повторю - нет безупречных людей. Не будет безупречных назначений. Надо вовлечь потенциал армянского народа в дело развития Армении>,- сказал и.о. премьер- министра Армении Никол Пашинян. В ответ на замечание о том, что накануне сюникцы в знак протеста против назначения Унана Погосяна на пост главы региона перекрыли дорогу, Пашинян с улыбкой отметил: "Не сюникцы перекрыли дорогу, а члены нашей партии".