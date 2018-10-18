Четверг, 18 Октября 2018 13:46

АрмИнфо. Чехия соблюдает договоренности о запрете продажи вооружения конфликтующим сторонам. Об этом 18 октября на пресс- конференции в Ереване заявил посол Чехии в Армении Петр Микиска, комментируя визит министр обороны Азербайджана и проведение встречи с представителями оборонных предприятий.

"Азербайджан не в моей компетенции, но я не вижу ничего сверхъестественного в том, что министр обороны Азербайджана сейчас находится в Чехии и проводит встречи, в том числе и представителями оборонных предприятий, поскольку речь не идет продаже вооружения", - отметил дипломат, и в этом контексте напомнил, что два года назад и министр обороны Армении находился в Чехии, и провел встречи, в том числе, и с представителями оборонных предприятий.

Он также заверил, что Чехия соблюдает все взятые обязательства о запрете продажи вооружения конфликтующим странам, и подчеркнул, что скандал, поднятый вокруг чешских артиллерийских установок "ДАНА", возник из-за того, что Словакия нарушила свои обязательства. В этом контексте он напомнил, что чешская сторона отозвала лицензии на экспорт этого вооружения.

Микиска также подчеркнул, что и министр обороны Армении Давид Тононя также был приглашен на "Международную выставку будущих сил 2018", в которой участвует глава азербайджанского оборонного ведомства.

Ранее, в СМИ появилась информация о разоблачениях чешских журналистов согласно которой, аэропорт в Братиславе используется для контрабандной доставки оружия в Азербайджан через территорию Словакии: перевозятся ракетные установки и гаубицы. По сообщению чешских журналистов, поскольку существует обстоятельство конфликта в НКР, поставки вооружений Азербайджану имеют определенные ограничения, которые, по сути, были нарушены. Сказано, что оружие производится холдингом Czechoslovak Group, принадлежащим известному бизнесмену Ярославу Стрнаду, производителю оружия. Несмотря на то, что данная компания полностью отрицает выдвинутые обвинения, после публикации результатов журналистского расследования сотрудник оружейной компании MSM рассказал, что в словацком городе Тренчин проходило усовершенствование старого вооружения, которое затем через Израиль было переброшено в Азербайджан.

В прошлом году разгорелся скандал, в связи с наличием у азербайджанских ВС чешского оружия: гаубиц <Дана> и установок ракетного залпового огня <Вампир>, произведённые холдингом Czechoslovak Group. Правительственные учреждения и секретные службы Чехии начали проверки в этой связи.