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АрмИнфо. Постоянным представителем Армении во Всемирной метеорологической организации (ВМО) стал Сурен Овсепян. Решение об этом принято на заседании правительства РА 18 октября.
Согласно справке исполнительного органа, на основании устава организации постоянным представителем в ВМО может быть лишь лицо,
которое является руководителем метеорологической службы данного государства. Следовательно, проектом предложено назначить главу Государственной службы Армении по гидрометеорологии и мониторингу Сурена Овсепяна постоянным представителем страны в данной структуре. МИД Армении поручается оповестить ВМО о принятом сегодня решении.
ВМО - это специализированное учреждение Организации Объединенных Наций (ООН), членами которого являются 191 государство. Организация
служит авторитетным источником информации системы ООН по вопросам состояния и поведения атмосферы Земли, ее взаимодействия с сушей и океанами, погоды и климата, которые она создает, и конечного распределения водных ресурсов. Созданная в 1950 г. ВМО стала специализированным учреждением Организации Объединенных Наций в 1951 г. В мандат Организации входят вопросы метеорологии (погода и климат), оперативной гидрологии и смежных геофизических наук. Со времени своего основания ВМО играет уникальную и влиятельную роль в содействии безопасности и благосостоянию человечества. Она также укрепляет взаимодействие между национальными метеорологическими и гидрологическими службами Членов Организации и способствует применению метеорологии во многих сферах.
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|Никол Пашинян призвал оказать финансовое содействие партии "Гражданский договор"
|Микиска: Борьбу властей Армении с беззаконием можно оценить положительно
|Валерий Осипян назвал решение назначить Унана Погосяна губернатором Сюникской области "верным"
|Петр Микиска: Чехия соблюдает договоренности о запрете продажи вооружения конфликтующим сторонам
|Сурен Овсепян назначен постоянным представителем Армении во Всемирной метеорологической организации
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|Глава МИД Армении: Вопрос с Юрием Хачатуровым - строго внутриполитический
|Посол Чехии: Вопрос возвращения территорий вокруг Нагорного Карабаха входит в повестку Мадридских принципов
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|Петр Микиска: Процесс ратификации Чехией CEPA находится на завершающей стадии
|Армен Саркисян выразил свои соболезнования в связи со взрывом в Керчи
|Министр образования Армении с официальным визитом посетил Германию
|И.о. премьера: Предвыборный этап правительство Армении должно использовать для эффективной работы
|В ходе встречи президента с и.о. премьер-министра были обсуждены досрочные парламентские выборы и политическая ситуация в стране
|Адвокат Кочаряна подал иск о признании второго президента в качестве потерпевшего в рамках дела о прослушке глава ССС и СНБ
|Армения и Арцах обсуждают возможности сотрудничества в различных областях
|Никол Пашинян: Не беспокойтесь, эчмиадзинские кланы уже обезглавлены
|Мария Захарова: Сопредседатели Минской группы ОБСЕ в ближайшее время посетят регион карабсхкого конфликта
|Никол Пашинян пояснил причины назначения Унана Погосяна на должность губернатора Сюника
|Состоялась встреча Армена Саркисяна с Николом Пашиняном
|Айк Марутян отправился в Париж с рабочим визитом
|"Электрические сети Армении" предупреждают об отключениях 18 октября
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|Новый и.о. министра экономического развития и инвестиций Армении приступил к работе
|Ованес Игитян: Думаю, что политические силы сдержат свое общение, и не станут выдвигать своего кандидата на должность премьера
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|В парламенте Армении 22 октября состоится внеочередное заседание
|Адвокат: Манвел Григорян медленно умирает в тюрьме
|Суд решил отпустить под залог брата экс-премьера Армении Овика Абрамяна
|В МИД России прокомментировали недавний визит группы российских женщин в Нагорный Карабах
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