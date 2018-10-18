Четверг, 18 Октября 2018 13:44

АрмИнфо. Постоянным представителем Армении во Всемирной метеорологической организации (ВМО) стал Сурен Овсепян. Решение об этом принято на заседании правительства РА 18 октября.

Согласно справке исполнительного органа, на основании устава организации постоянным представителем в ВМО может быть лишь лицо,

которое является руководителем метеорологической службы данного государства. Следовательно, проектом предложено назначить главу Государственной службы Армении по гидрометеорологии и мониторингу Сурена Овсепяна постоянным представителем страны в данной структуре. МИД Армении поручается оповестить ВМО о принятом сегодня решении.

ВМО - это специализированное учреждение Организации Объединенных Наций (ООН), членами которого являются 191 государство. Организация

служит авторитетным источником информации системы ООН по вопросам состояния и поведения атмосферы Земли, ее взаимодействия с сушей и океанами, погоды и климата, которые она создает, и конечного распределения водных ресурсов. Созданная в 1950 г. ВМО стала специализированным учреждением Организации Объединенных Наций в 1951 г. В мандат Организации входят вопросы метеорологии (погода и климат), оперативной гидрологии и смежных геофизических наук. Со времени своего основания ВМО играет уникальную и влиятельную роль в содействии безопасности и благосостоянию человечества. Она также укрепляет взаимодействие между национальными метеорологическими и гидрологическими службами Членов Организации и способствует применению метеорологии во многих сферах.