Четверг, 18 Октября 2018 13:43

АрмИнфо. Заявление посла США по карабахскому конфликту не меняет внешнеполитическую повестку Армении.

Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 18-го октября после заседания правительства По карабахскому вопросу, как подчеркнул глава МИД, Армения работает и ведет переговоры в рамках своих позиций. Вместе с тем, Зограб Мнацаканян затруднился ответить на вопрос, было ли заявление американского дипломата неожиданным для главы армянского МИД и допускает ли он возможность, что когда-нибудь на переговорном столе появиться формат разрешения конфликта по формуле "территория в обмен на мир".

Тем не менее, как указал глава внешнеполитического ведомства РА, переговорный процесс не заморожен. За последние пять месяцев прошли две встречи глав МИД, а премьер-министр Армении встретился с президентом Азербайджана.

Касаясь визита советника президента США по вопросам нацбезопасности Джона Болтона в регион, в частности, Армению, Мнацаканян заявил: "У нас есть утвержденная внешнеполитическая повестка с США, сформированная годами". На вопрос ожидается ли развитие отношений РА с США в плане безопасности и формирования более тесных отношений с НАТО, глава армянского МИД отметил: "У нас есть сформированные позиции, которых мы придерживаемся"

Напомним, что завершающий дипмиссию в Армении посол США Ричард Миллиз в интервью EVN, говоря о карабахском урегулировании, выступил с примечательными заявлениями. В частности, касаясь путей разрешения конфликта, он поставил акцент на необходимости возвращения "оккупированных территорий": "Урегулирование конфликта невозможно без возвращения определенной части оккупированных территорий. Вопрос возвращения оккупированных территорий является одним из основополагающих пунктов Мадридских принципов.

Когда я только приехал в Армению, то обнаружил, что большая часть армян категорически против возвращения оккупированных территорий. Мне кажется, что мы делаем шаг назад. Мое правительство долгие годы считало, что эти территории изначально были взяты, чтобы впоследствии быть использованными в рамках формулы "земля - в обмен на мир". И я был очень удивлен, когда обнаружил, что эта формула не находит общественной поддержки в Армении ", - заявил дипломат.

17-го октября в беседе с корреспондентом АрмИнфо пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, на просьбу прокомментировать заявление посла США в РА Ричарда Миллза касательно "возвращения захваченных территорий" заявила, что позиция Армении по урегулированию нагорно-карабахского конфликта четко подчеркнута в программе правительства. "Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян об этом также говорил 15 октября в Люксембурге на встрече министров иностранных дел стран Восточного партнерства ЕС", - подчеркнула Нагдалян. Отметим, что Мнацаканян в ходе своего выступления в Люксембурге подчеркнул необходимость держать в центре внимания вопрос о формировании и стимулировании атмосферы, способствующей миру, которая включает в себя ряд элементов: мероприятия по укреплению мер доверия, включая выполнение ранее достигнутых договоренностей, мероприятия по снижению рисков обострения ситуации.

Он также подчеркнул, что апрельская война 2016 года еще сильнее закрепила эту позицию армян. "Теперь решить этот вопрос будет гораздо сложнее, но суровая реальность такова, что любое урегулирование требует возвращения определенной части оккупированных территорий", - подчеркнул дипломат. При этом он подчеркнул, что статус-кво не исходит больше из интересов Армении, поскольку в условиях закрытых границ и ограниченных человеческих и материальных ресурсов повышаются коррупционные риски. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, накануне комментируя слова посла США в РА Ричарда Миллса о необходимости "возвращения оккупированных территорий" назвал заявление Ричарда Миллса по Карабаху является заявлением уходящего посла. "Мы неоднократно выражали свою позицию по карабахскому урегулированию, и не думаю, что она претерпела изменения",- заверил Пашинян.