Среда, 17 Октября 2018 21:31

АрмИнфо. Несмотря на то, что эчмиадзинские кланы обезглавлены, все же остались некоторые группы людей, которые будут пытаться так или иначе влиять на выборы. Об этом 17-го октября в беседе с журналистами заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян коснувшись заявления кандидата от своей же партии о том, что в Эчмиадзине идет клановая борьба.

На вопрос о том, почему же представителями блока не была оказана поддержка сыну депутатa от фракции "Елк" Сасуна Микаеляна в ходе выборов в Раздане, Пашинян заявил: "Мы все очень любим и уважаем и Сасуна Микаеляна и его сына, однако, считаем, что традиция семейственности в политике нехорошая, в особенности, на данном этапе", - заключил и. о. премьера.