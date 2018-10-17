Среда, 17 Октября 2018 21:30

АрмИнфо.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 17-го октября в ходе еженедельного брифинга заявила, что в скором времени представители стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ посетят регион арцахского конфликта.

Захарова заметила, что в ближайшее время будет опубликована дополнительная информация по данному вопросу. Она также заметила, что в ходе встреча с властями Армении и Азербайджана будут уточнены позиции обеих сторон, а также обсуждены шаги, которые можно использовать для активизации урегулирования арцхского вопроса. "Позиция России как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ остается неизменной. Она отражена в совместном заявлении президентов России, Франции и Соединенных Штатов Америки 2009-2013 гг, руководителей внешнеполитических ведомств трех стран, а также самих сопредседателей", - заключила Захарова.