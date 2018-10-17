Среда, 17 Октября 2018 21:28

АрмИнфо.Мы осознаем необычность ситуацию, и мы попытаемся объяснить жителям Сюника наши мотивации. Об этом 17-го октября в Армавире в беседе с журналистами заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, коснувшись назначения Унана Погосяна на должность губернатора Сюника. Отметим, что в ответ на данное назначение жители Сюника в знак протеста перекрыли дорогу.

На вопрос было ли данное назначение вызвано желанием избавить Сюник от единовластия бывшего губернатора Сурика Хачатряна, Пашинян ответил: "В том числе стоял и этот вопрос. Наша главная задача - объединить наше общество вокруг идей и ценностей революции, пытаясь таким образом устранить разделительные линии внутри общества".

На замечание, что Погосян ассоциируется с бывшим режимом, и.о. премьера заявил, что и назначение начальника полиции Армении Валерия Осипяна вызвало подобную реакцию. "Если мы убедимся, что мы допустили ошибку, назначив Унана Погосяна на эту ответственную должность, то мы готовы признать ее, но я думаю, что в контексте стратегии общественной толерантности это правильное решение"- заключил Никол Пашинян.

Отметим, что вчера премьер-министр Армении Никол Пашинян назначил генерал- лейтенанта, бывшего заместителя начальника Полиции Армении Унана Погосяна губернатором Сюникской области.

То касается досрочных выборов в парламент, Пашинян заявил, что вероятно они примут в них участие в формате блока "Мой шаг", но окончательного решения по этому вопросу он еще не принял.